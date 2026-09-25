Oberhausen (ots) -Fünf Jahrzehnte voller Entdeckungen, außergewöhnlicher Geschichten und bildgewaltigem Journalismus: GEO feiert in diesem Jahr sein großes Jubiläum. Höhepunkt der Feierlichkeiten war am gestrigen Donnerstagabend das Event "GEO LIVE ERLEBEN" im Gasometer Oberhausen. Gemeinsam mit der GEO-Chefredaktion Katharina Schmitz und Jürgen Schaefer sowie GEO-Experte Dirk Steffens erlebten rund 450 Gäste einen Abend rund um die Geschichten, Bilder und Menschen, die GEO ausmachen. Die Fotografinnen Wanda von Bremen und Nora Schwarz präsentierten auf Großleinwand ihre Fotoprojekte, Dirk Steffens nahm das Publikum mit auf seine Recherchen rund um den Globus. Mit der parallel laufenden Ausstellung "MYTHOS WALD", bei der GEO Medienpartner ist, bot der Gasometer den passenden Rahmen für den Jubiläumsabend.Seit dem 18. September ist außerdem die große Jubiläumsausgabe von GEO erhältlich. Statt eines umfassenden Rückblicks richtet sie den Blick bewusst nach vorn. Im Mittelpunkt steht das Titelthema "Zuversicht". Keine rosa Brille, sondern ein Blick in die Wissenschaft, der zeigt: Vieles wird besser und die Menschheit hat bessere Chancen als je zuvor, die anstehenden Probleme zu lösen. GEO-Experte Dirk Steffens widmet sich diesem Thema in der Titelgeschichte.Jürgen Schaefer, Chefredakteur GEO: "Zuversicht ist schon immer eine Haltung, mit der wir bei GEO Journalismus gemacht haben. Gerade in diesen Zeiten lohnt es sich, den Blick über das Tagesgeschäft zu erheben und optimistisch in die Zukunft zu blicken."Katharina Schmitz, Chefredakteurin GEO: "Heute erreichen wir auf allen Kanälen Menschen mit unseren Geschichten und unserer großartigen Fotografie. Wir sind stolz auf unsere einzigartige Leserschaft und unsere herausragende Redaktion, die Journalismus mit ebenso viel Herzblut betreibt wie vor 50 Jahren."Über GEO:Die Welt entdecken, den Menschen verstehen: Dafür steht GEO. Die Marke erzählt berührende Geschichten aus aller Welt, erkundet Sinn und Seele, sucht Antworten auf die großen Fragen des Lebens und ist dabei, wenn Forscherinnen und Forscher die Grenzen des Wissens verschieben. Heute gehört zu GEO ein multimedialer Kosmos aus Print, Digital, Podcasts, Veranstaltungen und TV-Formaten wie GEO TELEVISION. GEO engagiert sich zudem selbst für eine nachhaltigere Zukunft, unter anderem mit "GEO schafft Wildnis e.V." und "GEO schützt den Regenwald e.V.".Weiteres Bildmaterial von "GEO LIVE ERLEBEN" steht zum Download im Media Hub (https://media.rtl.com/meldung/50-Jahre-GEO/) zur Verfügung.Pressekontakt:Michelle Wilbois | Managerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, Capital | T: +49 221 456-74105 | michelle.wilbois@rtl.deSophie Damm | Junior Managerin Kommunikation/PR Information & Sport | T: +49 221-456-74108 | sophie.damm@rtl.deOriginal-Content von: GEO, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7861/6359063