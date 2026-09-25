Mainz (ots) -Mit der Roadmap "Access 2028" entwickelt das ZDF seine barrierefreien Angebote konsequent weiter. Ziel ist ein Medienangebot, das für möglichst viele Menschen zugänglich, auffindbar und nutzbar ist - ob im linearen Fernsehprogramm, im ZDF-Streaming-Portal, auf Social Media oder auf externen Plattformen.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Für die Umsetzung unseres Zielbilds 'Ein ZDF für alle' ist die Zugänglichkeit zu unseren Angeboten eine wesentliche Voraussetzung. Darum entwickeln wir Barrierefreiheit konsequent weiter. Weg von einzelnen Maßnahmen hin zu einem integrierten Zugang über alle Ausspielwege hinweg."Ab 2027 DGS-Fassungen von "Markus Lanz" und "Der Bergdoktor""Access 2028" enthält verschiedene zentrale Elemente: Neue Inhalte sollen grundsätzlich mit Untertiteln verfügbar sein. Auch Programm-Trailer im TV und im Streaming werden ab Anfang 2027 untertitelt. Damit verbessert sich die Zugänglichkeit von Programmhinweisen für ein breiteres Publikum deutlich. Bei geeigneten Genres und relevanten Ereignissen wird darüber hinaus die Audiodeskription gezielt erweitert. Das Angebot in Deutscher Gebärdensprache (DGS) erhält ab 2027 eine breitere Ausrichtung und orientiert sich künftig stärker an den Nutzerinteressen. Unter anderem sind ab dem nächsten Jahr die beiden fiktionalen Programme "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" sowie das Talk-Format "Markus Lanz" in einer DGS-Fassung verfügbar.ZDF plant KI-Untertitelung von Event-LivestreamsEine wichtige Rolle bei der Weiterentwicklung der barrierefreien Angebote spielt künstliche Intelligenz. Unter anderem erprobt das ZDF zurzeit die KI-Untertitelung von Online-only-Formaten wie "ZDFheute live" oder Sport-Events. Ab Ende 2027 soll die Untertitelung von Event-Livestreams als Standard verfügbar sein. KI-gestützte Audiodeskription setzt das ZDF bereits bei "Terra X" und "einfach Mensch" ein. Bis 2028 kommen Angebote aus dem Doku-Bereich hinzu.KontaktDie ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere Informationen:- Barrierefreie Angebote im ZDF-Streaming-Portal: Barrierefreie Angebote (https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf)- Überblick zur Barrierefreiheit im ZDF: (https://www.zdf.de/barrierefreiheit-im-zdf)Barrierefreie Angebote im ZDF (https://www.zdf.de/unternehmen/verantwortung/barrierefreiheit-126.html)- KI-Grundsätze des ZDF: (https://www.zdf.de/unternehmen/verantwortung/barrierefreiheit-126.html)KI-Grundsätze des ZDF (https://www.zdf.de/unternehmen/organisation/technik/ki-grundsaetze-des-zdf-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6359061