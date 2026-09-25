München (ots) -Samstag mit der Entscheidung über die deutsche Olympiabewerbung, Basketball- und Handball-Bundesliga live, Sonntag UEFA Nations League Deutschland - Griechenland live im Ersten und in der ARD MediathekOlympia, Basketball, Handball und Fußball - jetzt am Wochenende gibt es Sport satt im Ersten und in der ARD Mediathek. Los geht es am Samstag, 26. September 2026, ab 13:45 Uhr mit der Entscheidung darüber, ob Deutschland mit KölnRheinRuhr oder München ins internationale Rennen um die Bewerbung für die Olympischen Spiele und Paralympics 2036, 2040 oder 2044 geht. Die ARD überträgt die offizielle Vergabe live aus Baden-Baden im Ersten und in der ARD Mediathek, hier gibt es auch ein zusätzliches Angebot mit Gebärdensprache. Moderatorin der Veranstaltung ist Esther Sedlaczek. Im Anschluss zeigt die ARD im Ersten noch einmal den umfangreichen Rückblick auf die Olympischen Sommerspiele 2024 "Paris 2024 - Die Kunst der Spiele", im Stream gibt es außerdem parallel die DOSB-Pressekonferenz nach der Verkündigung des deutschen Kandidaten.Ab 15:35 Uhr richtet sich der Blick dann auf die nationalen Ballsport-Ligen: Die ARD überträgt live im Ersten und in der ARD Mediathek das Spitzenspiel aus der Basketball-Bundesliga FC Bayern München - Alba Berlin (Anwurf: 15:40 Uhr). Julia Scharf moderiert, Reporter der Partie ist Jan Wiecken. Ab 17:50 Uhr treten anschließend - ebenfalls live im Ersten und in der ARD Mediathek - die beiden aktuellen Spitzenreiter in der Handball-Bundesliga gegeneinander an. Der THW Kiel trifft zu Hause im Nordderby auf den gerade punktgleichen Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (Anwurf: 18:00 Uhr). Alex Schlüter moderiert gemeinsam mit Experte Dominik Klein live aus Kiel, Reporter ist Florian Naß.Damit ist aber das Super-Sport-Wochenende im Ersten und in der ARD Mediathek noch lange nicht vorbei. Denn am Sonntag, 27. September 2026, gibt es erst um 19:15 Uhr die Sportschau, bevor ab 20:15 Uhr die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrem zweiten Spiel in der neuen UEFA-Nations-League-Saison - und gleichzeitig der zweiten Partie unter Trainer Jürgen Klopp - antritt. Gegner an diesem Abend ist die Auswahl aus Griechenland (Anstoß: 20:45 Uhr). Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger präsentieren die Übertragung live aus Augsburg, Reporter der Begegnung ist Philipp Sohmer. Im Anschluss werden weitere UEFA-Nations-League-Begegnungen des Tages zusammengefasst. Zusätzlich bietet sportschau.de am Samstag und Montag die DFB-Pressekonferenzen live im Stream an.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6359060