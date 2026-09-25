Hamburg (ots) -KI-Funktionen, die Anbieter von Versicherungssoftware noch 2025 neu implementiert oder erst geplant hatten, sind 2026 bereits flächendeckend produktiv im Einsatz. Damit reagieren die Hersteller auf eine hohe Nachfrage der Versicherer. Das geht aus einem aktuellen Marktüberblick der PPI AG hervor. Das Software- und Beratungshaus befragte 18 Hersteller von Systemen, die den Komposit-Bereich komplett abdecken.Von 18 befragten Herstellern setzen 13 Generative KI produktiv ein - rund 72%. Gefolgt wird diese Funktion von Textverständnis (NLP) und Dokumentenerkennung (OCR/IDP) mit 67% und Chatbots, Prozessautomatisierung und KI-Agenten mit Tool-Nutzung mit jeweils 61%. Zum Vergleich: In der Vorgängerbefragung 2025 war Datenanalyse mit 58% die meistverbreitet implementierte KI-Funktion bei den befragten Herstellern.Damit reagieren die Anbieter auf die Nachfrage am Markt: 2025 gaben Versicherer an, dass KI die Technologie mit der größten strategischen Bedeutung in Bestandsverwaltung und Schadenmanagement in den kommenden Jahren sei."Bei künstlicher Intelligenz reden wir nicht mehr über ihr theoretisches Potenzial, sondern über den praktischen, produktiven Einsatz", sagt Tobias Kohl, Partner bei der PPI AG, "und mit Agentic AI, also größtenteils autonom handelnden KI-Modellen, zeichnet sich bereits die nächste Entwicklung ab."Bereits die Hälfte der Hersteller gab an, die eigene Daten- und Analyseplattform für den Einsatz von Agentic AI vorbereitet zu haben. Die andere Hälfte hat dies bereits teilweise umgesetzt oder es befindet sich in der Pilot- oder Planungsphase. Kein Hersteller gab an, Agentic AI nicht unterstützen zu wollen. Zur Unterstützung der KI-Agenten bieten 3 von 10 Herstellern darüber hinaus eine universelle KI-Schnittstelle über einen MCP-Layer an."Mit ihren Plattformen und MCP-Schnittstellen liefern die Hersteller die nötige Mechanik, mit der Versicherungsunternehmen KI-Agenten direkt im Kernsystem einsetzen können", erklärt Kohl, "Wie dieser Einsatz aussieht, liegt allerdings bei den Versicherern selbst: Berechtigungen, Vier-Augen-Prinzip und Co. müssen sie selbst definieren."KI-Agenten werden die Hersteller auch in Zukunft beschäftigen: 11 von 18 Herstellern möchten in den nächsten 12 bis 24 Monaten den Fokus auf die Entwicklung von autonomen KI-Agenten und Prozessautomatisierung durch KI legen - kein anderes Thema wurde häufiger genannt.Über die StudieDie Studie "Neue Trends im Standardsoftwaremarkt" ist die sechste aktualisierte Auflage zur Studie "IT-Plattformen für den Versicherungsbetrieb SHUK" (SHUK 2026). Sie vergleicht 18 Anbieter von Standard-Software hinsichtlich der gebotenen Funktionen und der verfügbaren Betriebsmodelle. Interessierte Versicherer und Makler können sich die Studienergebnisse persönlich vorstellen lassen oder eine gekürzte Fassung auf der Webseite der PPI AG herunterladen. Mehr Informationen:https://ots.de/e3tYqLDie PPI AGDie PPI AG ist seit über 40 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpfen wir Fach- und Technologie-Know-how, um Projekte kompetent und unkompliziert umzusetzen. Im Zahlungsverkehr nehmen wir in Europa mit unseren Standardprodukten eine marktführende Stellung ein. Rund 900 Mitarbeitende konzentrieren sich dabei ganz auf den Erfolg unserer Kunden.Pressekontakt:PPI AGGeerd Lukaßen, Pressesprecher+49 151 28788227geerd.lukassen@ppi.dewww.ppi-group.euOriginal-Content von: PPI AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65143/6359069