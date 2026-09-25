Hohe Öl- und Gaspreise sorgen für Rückenwind

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ADX Executive Chairman Ian Tchacos ordnet in seinem aktuellen Chairman Update die Entwicklungen auf den europäischen Öl- und Gasmärkten ein. Für ADX seien vor allem Italiens Energiepolitik, die hohen Gaspreise in Europa und die starke Bindung der Unternehmenserlöse an den Brent-Ölpreis von Bedeutung.

ADX Executive Chairman Ian Tchacos ordnet in seinem aktuellen Chairman Update die Entwicklungen auf den europäischen Öl- und Gasmärkten ein. Für ADX seien vor allem Italiens Energiepolitik, die hohen Gaspreise in Europa und die starke Bindung der Unternehmenserlöse an den Brent-Ölpreis von Bedeutung.

Italien setzt auf heimische Energie

Tchacos verweist auf eine Maßnahme des italienischen Ministerrats, mit der Verfahren für Öl- und Gasprojekte beschleunigt werden sollen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni habe erklärt, Italien wolle die heimische Förderung steigern. Energieminister Gilberto Pichetto Fratin habe schnellere Verfahren mit der Versorgungssicherheit und der kontinuierlichen Energieversorgung begründet.



Nach Einschätzung von Tchacos könnte die zunehmend unterstützende Haltung Italiens die vollständig von ADX gehaltene Explorationslizenz C.R 150.AU im Sizilienkanal begünstigen. Der Schwerpunkt liege auf der Suche nach Gas. Das Gebiet befinde sich nahe bestehender Infrastruktur und biete nach Ansicht des Unternehmens aussichtsreiche Explorationsziele. Drei weitere Lizenzanträge grenzen an die bestehende Fläche. Zusammen umfassen die Gebiete rund 1.650 Quadratkilometer.

Nilde bietet zusätzliche Perspektive

Zur Lizenz gehört auch das Nilde-Ölfeld. Es wurde 1973 entdeckt und förderte in den 1980er-Jahren rund 20,5 Millionen Barrel Öl. Laut Tchacos weise eine von ADX beauftragte unabhängige Bewertung weiterhin eine beträchtliche bedingte 2C-Ressource aus. Diese Kategorie beschreibt potenziell förderbare Mengen, für die noch kein beschlossenes Entwicklungsprojekt besteht. Seit einem Moratorium aus dem Jahr 2019 dürfen die betreffenden Flächen nur auf Gas erkundet werden. Tchacos berichtet zugleich, dass das italienische Umwelt- und Energiesicherheitsministerium Nilde als möglichen Standort für die Speicherung von Kohlendioxid bezeichnet habe. Eine CO2-Injektion könnte nach seiner Einschätzung mit der Förderung des verbliebenen Öls verbunden werden und die Ausbeute erhöhen.