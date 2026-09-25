Hohe Spritpreise, fehlende Hybride: General Motors und Ford verlieren so viele Marktanteile wie kein anderer Hersteller. Hyundai und Kia könnten Ford erstmals überholen. Was heißt das für die Aktien? Die Detroiter Autobauer verlieren auf ihrem Heimatmarkt den Anschluss. General Motors und Ford büßen in diesem Jahr mehr Marktanteile ein als jeder andere Hersteller in den Vereinigten Staaten. Das geht aus einer Prognose des Marktforschers Cox Automotive hervor. Der Grund: Wegen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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