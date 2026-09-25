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DZ Bank
25.09.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Viel mehr als KI - 10 Megatrends und die Profiteure

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Viel mehr als KI - 10 Megatrends und die Profiteure

Die großen Gewinner an der Börse entstehen oft dort, wo langfristige Megatrends auf innovative Geschäftsmodelle treffen. Künstliche Intelligenz steht aktuell im Fokus vieler Anleger. Sie kann darüber hinaus aber auch Begründer, Beschleuniger und struktureller Wachstumstreibern unterschiedlicher Branchen wie z.B. Space, Biotechnologie oder Robotik sein, die Wirtschaft und Gesellschaft in den kommenden Jahren prägen werden.

Welche Entwicklungen besitzen das Potenzial, ganze Branchen zu verändern? Welche Unternehmen profitieren besonders von diesen Trends? Und wo liegen die größten Chancen für Anleger, die langfristig denken?

Im Webinar am Montag, 28.09 um 19:00 Uhr zeigt Simon Betschinger von TraderFox die wichtigsten Zukunftsthemen an den Kapitalmärkten auf, und welche Unternehmen von den großen Veränderungen unserer Zeit profitieren könnten.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Falko Block, DZ Bank
  • Simon Betschinger, Traderfox


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.