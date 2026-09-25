© Foto: Marcus Brandt - dpaAstraZeneca kommt bei einem wichtigen Krebsmedikament voran. Die US-Arzneimittelbehörde beschleunigt das Zulassungsverfahren.
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© Foto: Marcus Brandt - dpaAstraZeneca kommt bei einem wichtigen Krebsmedikament voran. Die US-Arzneimittelbehörde beschleunigt das Zulassungsverfahren.
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Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat eine beschleunigte Prüfung (Priority Review) für den ergänzenden Zulassungsantrag von AstraZeneca gewährt. Dabei geht es um die Kombination des Medikaments Imfinzi mit Enfortumab Vedotin zur Behandlung von muskelinvasivem Blasenkrebs. Diese Therapieoption richtet sich an Patienten, welche eine Cisplatin-basierte Chemotherapie ablehnen oder für diese nicht infrage kommen.
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