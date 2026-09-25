Franke und Bornberg hat das Unfallversicherungs-Rating 2026 veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Zahl der geprüften Tarife und Versicherer, gleichzeitig erreichen aber eine größere Anzahl die Spitzenbewertung - trotzdem ist nur jeder siebte Tarif "hervorragend". Das Analysehaus Franke und Bornberg hat den aktuellen Jahrgang des Unfallversicherungs-Ratings veröffentlicht. Gegenüber dem Vorjahr sinkt die Anzahl der geprüften Versicherer und Tarife - trotzdem können mehr Tarife es in die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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