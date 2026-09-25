Ein US-Vermögensverwalter hat seinen Anteil an dem Düsseldorfer Konzern unter drei Prozent gesenkt, im Marinegeschäft wirkt der gestoppte F126-Fregattenbau nach. Seit September 2025 hat sich der Kurs nahezu halbiert, das Jahrestief liegt nicht mehr weit entfernt. Warum Investoren trotz voller Orderbücher zweifeln.Rheinmetall schwächelt zum Wochenschluss erneut. Während der DAX dank etwas nachgebender Ölpreise zulegt, verliert die Aktie des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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