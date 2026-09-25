Berlins Linke stimmt heute Abend über Gespräche mit Grünen und SPD ab. Damit könnte das Ringen über eine Enteignung großer Wohnungskonzerne in eine neue Phase gehen. Deutschlands größter Vermieter erholt sich leicht, nachdem binnen zwölf Monaten rund ein Drittel des Börsenwerts verloren ging. Investoren bleiben skeptisch - steigende Anleiherenditen belasten zusätzlich.Vonovia-Aktien legen am Freitag um 1,2 Prozent auf 17,41 Euro zu. Am Abend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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