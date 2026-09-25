

EQS-Media / 25.09.2026 / 12:26 CET/CEST





VitrA Tiles präsentierte auf der Cersaie 2026 das Konzept "The Code" und seine Innovationen, die auf dem Ansatz der "Materialintelligenz" basieren, einem Fachpublikum. Bologna, Italien - VitrA Tiles empfing vom 21. bis 25. September auf der internationalen Keramik- und Bademesse Cersaie 2026 in Bologna, Italien, Architekten, Designer, Kunden und Fachleute der Branche. VitrA Tiles präsentierte seine Kollektionen 2027 und seine Innovationen, die rund um das Konzept der Materialintelligenz entwickelt wurden. Der Ansatz von VitrA Tiles, der sich am Leitsatz "Jedes Material hat einen Code. Materialintelligenz entschlüsselt es" orientiert, interpretiert die Vielfalt der von der Natur gebotenen Materialien durch Forschung, Technologie und Design neu. Dabei wird das ästhetische und technische Potenzial natürlicher Materialien weiterentwickelt und in einzigartige Oberflächen für die zeitgenössische Architektur verwandelt. Drei verschiedene Designsprachen Das Konzept The Code vereint drei verschiedene Designsprachen: Die Kollektionen Resincode, Geocode und Metacode sind auf der Cersaie am Stand von VitrA Tiles für Besucher zu entdecken. Resincode verbindet die poröse, mineralische Textur von Naturbeton mit feinen Übergängen und geschichteten Oberflächeneffekten und verleiht zeitgenössischen Innenräumen eine klare, ausgewogene und raffinierte Oberflächengestaltung. Geocode überträgt die unterschiedlichen geologischen Charakteristika von Naturstein in einer zeitgemäßen Interpretation auf keramische Oberflächen. Inspiriert von spanischem Kalkstein, Marmor, Quarzit und Gneis umfasst die Kollektion vier verschiedene Oberflächentypologien: Alba, Imperio, Rio und Merano. Metacode hingegen überträgt mit drei verschiedenen Oberflächen in Gold-, Eisen- und Kupfertönen die feinen Farbnuancen und sanften Reflexionen von Metall mit Patinaeffekt auf keramische Oberflächen und verbindet den industriellen Charakter mit einer raffinierten Ästhetik. Neue Technologien Auf der Cersaie 2026 präsentierte VitrA Tiles neben seinen neuen Kollektionen auch die Innovationen V-Flex und V-Tone. V-Flex bietet eine innovative Verlegelösung für keramische Fliesen, die mit der mechanischen Verriegelungstechnologie Ceraloc von Välinge entwickelt wurde und keinen Klebstoff erfordert. Dank spezieller Kantenprofile werden die Fliesen bei diesem System mechanisch miteinander verbunden, wodurch der Verlegeprozess im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren mit Klebstoff bis zu fünfmal schneller abgeschlossen werden kann. Während der Verlegung ermöglicht das System eine präzisere Ausrichtung, gleichmäßige Fugenlinien und ein hochwertiges Oberflächenbild. V-Flex ermöglicht bei Bedarf auch das einzelne Entfernen und Austauschen von Fliesen und bietet dadurch wichtige Vorteile bei Wartungs- und Reparaturarbeiten. Das System bietet zudem akustischen Komfort. V-Flex wird für Einzelhandelsgeschäfte, Filialketten, Showrooms, Büros, Hotels, Bildungseinrichtungen und gewerbliche Bereiche empfohlen. V-Tone sorgt für Farbkonsistenz und bewahrt die Designintegrität auf unterschiedlichen Oberflächen. Die Integration der V-Tone-Technologie in die Produktionslinien von VitrA Tiles wird fortgesetzt. Über VitrA Tiles VitrA Tiles, einer der führenden Hersteller keramischer Fliesen in Europa und Teil der VitrA, Villeroy & Boch sowie engers Marken umfassenden Unternehmensgruppe, ist das türkische Unternehmen mit den höchsten Keramikfliesenexporten in die Europäische Union. VitrA Tiles wurde 1991 in Istanbul Tuzla und 1992 in Bilecik Bozüyük gegründet und ist heute mit rund 2.000 Mitarbeitern, zwei Produktionsstätten und einer jährlichen Produktionskapazität von 31 Millionen Quadratmetern tätig. Das Produktionswerk in Bozüyük, das mit seinen wegweisenden Anwendungen in den Bereichen Industrie 4.0 und digitale Transformation Teil des Global Lighthouse Network des Weltwirtschaftsforums ist, zählt zu den fortschrittlichsten Keramikfliesenwerken der Welt. VitrA Tiles verbindet fortschrittliche Produktionstechnologien mit einem auf Design und Nachhaltigkeit ausgerichteten Ansatz und bietet ganzheitliche Lösungen aus Keramikfliesen, die Lebensräumen einen Mehrwert verleihen.

Kontakt:

Ecem Aksay Soyuer

vitrakaro.iletisim@vitra.com.tr

ecem.aksay@vitra.com.tr

Emittent/Herausgeber: VitrA Tiles

Schlagwort(e): Lifestyle



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