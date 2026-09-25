Nur rund 14 Tage nach den überraschenden Wechseln im Aufsichtsrat von flatexDEGIRO ordnet der Discountbrokerverbund seine Zuständigkeiten auf C-Level neu. So rückt der bisherige CFO und stellvertretende Vorsitzende des Vorstands, Benon Janos, mit sofortiger Wirkung zum CEO auf und übernimmt die Verantwortung für das Brokerage- und Privatkundengeschäft. Der bisherige CEO Oliver Behrens bleibt ebenfalls CEO, wird sich aber auf das B2B-Geschäft und die Treasury-Aktivitäten konzentrieren. Neuer CFO wird Thomas Lindner, der seit 2012 in leitenden Finanzfunktionen bei flatexDEGIRO tätig ist. Bereits Anfang September hatten Frankfurter kommuniziert, dass ab Anfang 2027 Dominik Beier Bereichsvorstand in der Rolle eines Chief Growth Officer tätig wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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