Mainz (ots) -Im ZDF ist die Zahl von Frauen in Führungspositionen so hoch wie noch nie: 47,6 Prozent der Führungskräfte im ZDF sind weiblich. Damit liegt das ZDF deutlich über dem Durchschnitt deutscher Medienunternehmen von rund 30 Prozent."Diese überdurchschnittlich hohe Zahl belegt den Erfolg der Gleichstellungsarbeit im ZDF. Damit sind wir unserem Ziel einer paritätischen Besetzung von Führungspositionen bereits sehr nahe gekommen. Diese Herausforderung gehen wir weiter entschieden an", sagte ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler am Freitag vor dem Fernsehrat in Mainz bei der Vorstellung des Berichts der Gleichstellungsbeauftragten Stephanie Keppler.Auch bei der Ausbildung verzeichnet das ZDF einen hohen Frauenanteil. 2025 waren 45 der insgesamt 85 Auszubildenden Frauen. Die redaktionellen Volontariate waren zu 60 Prozent weiblich besetzt. Insgesamt erreicht die Beschäftigungsquote von Frauen im ZDF 51,2 Prozent.Stephanie Keppler: Gute Entwicklungsmöglichkeiten für alle im ZDFZDF-Gleichstellungsbeauftragte Stephanie Keppler: "Die Ergebnisse des Berichts machen deutlich: Gleichstellung wirkt. Gleichzeitig bleibt es unsere Aufgabe, bestehende Hürden weiter abzubauen und allen Beschäftigten gute Entwicklungsmöglichkeiten zu eröffnen. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus trägt das ZDF eine besondere Verantwortung - nach innen als moderner Arbeitgeber, nach außen als Spiegel gesellschaftlicher Vielfalt."ZDF verankert Diversity-Ziele in der UnternehmensstrategieDiversity Manager Frank Rusko präsentierte seinen zweiten Bericht vor dem Fernsehrat. Ein wichtiger Schritt für das Diversity Management ist die 2026 durchgeführte Mitarbeitendenbefragung zu den Themen Vielfalt, Vereinbarkeit und Diskriminierungserfahrungen. Die Analyse der Ergebnisse soll konsequent für die Weiterentwicklung von Personal-, Führungs- und Organisationsprozesse genutzt werden. Ebenfalls in diesem Jahr sind Vielfalt, Gleichstellung und Vereinbarkeit in der Unternehmensstrategie des ZDF verankert worden.Frank Rusko: "Diversity Management ist kein Selbstzweck. Es schafft die Voraussetzungen für eine faire Teilhabe aller Mitarbeitenden. Gleichzeitig stärkt es die Innovations- und Zukunftsfähigkeit des ZDF."KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6359130