Hamburg (ots) -- Produzent Michael Souvignier präsentiert eine eigens für den Abend geschnittene Kurzfassung des Films über die Nürnberger Prozesse- Podiumsgespräch mit NDR Intendant Hendrik Lünenborg, FUNKE-Verlegerin Julia Becker, Historiker Oliver von Wrochem und Jacek Wi\u015bniewski, Sohn der Auschwitz-Überlebenden Seweryna Szmaglewska- Tickets für die Veranstaltung am 29. September im Vorverkauf erhältlich"Warum?" Dies ist die zentrale Frage von "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" - des beeindruckenden ARD Dokudrama zu den Nürnberger Prozessen. Warum wurden Menschen zu Tätern, und welche Lehren lassen sich aus den Nürnberger Prozessen für die Gegenwart ziehen? NDR und FUNKE widmen dem Film am Dienstag, 29. September, eine gemeinsame Sonderveranstaltung in den Hamburger Zeise Kinos. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Tickets sind ab sofort zum Preis von 5 Euro in der Geschäftsstelle des Hamburger Abendblatts am Großen Burstah 18-32 sowie online erhältlich.Zu Beginn des Abends präsentiert "Nürnberg 45"-Produzent Michael Souvignier eine eigens für die Veranstaltung geschnittene Kurzfassung des Films. Anschließend diskutieren die Gastgeber - Verlegerin Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKE Mediengruppe, und NDR Intendant Hendrik Lünenborg - mit Michael Souvignier und Oliver von Wrochem, Historiker und Leiter der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ein besonderer Gast auf dem Podium ist Jacek Wi\u015bniewski. Seine Mutter, die Auschwitz-Überlebende Seweryna Szmaglewska, sagte 1946 bei den Nürnberger Prozessen als Zeugin der Anklage über die Verbrechen des NS-Regimes aus. Moderiert wird das Podium von Melanie Amann, Chefredakteurin Digital der FUNKE Zentralredaktion.Raum für Information, Begegnung und DiskussionNDR Intendant Hendrik Lünenborg betont: "Wer senden will, muss zuhören. Und Zuhören bedeutet manchmal auch: in die Geschichte horchen. Die Nürnberger Prozesse waren ein Zivilisationsversprechen - das Versprechen, dass Recht stärker ist als Macht, Wahrheit stärker als Propaganda. Dieses Versprechen ist nicht selbstverständlich. Unabhängige Medien sind eine Voraussetzung dafür, dass es gehalten werden kann. Deshalb ist diese Diskussion - die wir gemeinsam mit der FUNKE Mediengruppe initiieren - kein Rückblick. Sie ist eine Einladung. Eine Einladung, in den Dialog zu gehen.""Nie wieder ist jetzt! Angesichts erstarkender rechter und antidemokratischer Kräfte ist dieser Appell heute wichtiger denn je", sagt Julia Becker. "Als Medienhaus tragen wir Verantwortung dafür, die Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus wachzuhalten. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir unsere Kräfte und unsere Reichweite mit dem NDR bündeln und gemeinsam Raum für Information, Begegnung und Diskussion schaffen."Besondere Auszeichnung für DokudramaDas ARD Dokudrama "Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen" wird in der Kategorie "Bestes Dokumentationsdrama" mit einem "Blauer Panther - TV & Streaming Award" ausgezeichnet. Die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach werden für ihre "konsequent filmische Inszenierung" und die "dichte Dramaturgie" geehrt.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6359129