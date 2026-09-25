Über Anfragen für frei erfundene Abstimmungen verschaffen sich Betrüger neuerdings Zugriff auf Whatsapp-Konten. Wie die Masche funktioniert, warum sie so gefährlich ist - und wie Sie sich schützen. Eine neue Whatsapp-Betrugsmasche macht die Runde. Dabei übernehmen Angreifer Konten und bitten anschließend deren Kontakte um Geld, warnt die Polizeidirektion Zwickau. Seit Mitte August seien allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion zwölf Betrugsdelikte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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