Fast 440 Jahre hat die Berenberg Bank überdauert - eine Hamburger Institution, die für Tradition und Erfolg gleichermaßen stand. Doch was seit dem Sommer über Deutschlands älteste Privatbank bekannt wird, hat das Bild erschüttert: überraschende Abberufung des kompletten Vorstands, Bilanzungereimtheiten, Corporate-Governance-Probleme. "Die Verunsicherung innerhalb der Bank ist groß", sagt FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz, der den Fall zur aktuellen Titelstory des FINANCE Magazins gemacht hat. Im FINANCE TV Talk erklärt er die Hintergründe der Krise und was der neue Vorstand jetzt tun muss, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Das erwartet Sie im Talk: · Wie es um Mitarbeiter und Kunden der Berenberg Bank steht und was das für das laufende Geschäft bedeutet. · Welche Rolle der ehemalige Vorstand Hendrik Riehmer gespielt hat und welches Signal sein Abgang sendet. · Warum die Berufung von Hans-Walter Peters zum Bafin-Sonderbeauftragten nicht nur Vertrauen schafft, sondern auch Fragen aufwirft. · Warum Markus Denz im Fall Berenberg Parallelen zu Sal. Oppenheim sieht. · Und ob Berenberg in zehn Jahren noch als eigenständiges Haus existieren wird - oder eine Übernahme droht. Die Gesprächsteilnehmer: Host: Julia Schmitt (FINANCE Magazin) Gast: Markus Dentz (FINANCE Magazin) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/