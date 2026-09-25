Zürich (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Auktion der 7-jährigen US-Treasuries könnte zwar die unmittelbare Kursentwicklung beeinflussen, liefert jedoch nur begrenzte Aufschlüsse über die Richtung der Renditen von US-Staatsanleihen, analysiert Afonso Borges, Fixed Income Research bei Julius Bär.Am gestrigen Donnerstag seien alle Augen auf die Auktion der 7-jährigen US-Staatsanleihen gerichtet gewesen. Die Auktion der 5-jährigen Anleihen am Tag zuvor sei die schwächste seit 2022 gewesen und habe zum Ausverkauf von Staatsanleihen beigetragen: Die Rendite sei um mehr als 3 Basispunkte gestiegen, und die Primärhändler seien auf 15,8% der Emission sitzen geblieben, was über den jüngsten Durchschnittswerten von rund 13% liege. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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