Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im September kam es erneut zu einem rapiden Anstieg der Öl- und Gaspreise, so die Analysten der Helaba.Die Kraftstoffpreise hätten diese Entwicklung widergespiegelt. In der Berichtswoche würden die Verbraucherpreisdaten erscheinen und auch diese dürften eine erhöhte Teuerungsdynamik zeigen. Die Analysten würden erwarten, dass der Verbraucherpreisindex im Vormonatsvergleich um 0,6% gestiegen sei. Die Inflationsrate dürfte damit bei 3,2% liegen. Damit würde die deutsche Inflation erstmals seit Ende 2023 wieder die 3%-Marke überschreiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de