EQS-News: WHO Foundation
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GENF, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim und die WHO Foundation gaben heute eine dreijährige Zusammenarbeit bekannt, um Fortschritte bei der Bekämpfung von Adipositas und den damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen in ressourcenarmen Regionen zu beschleunigen.
Adipositas zählt zu den dringendsten globalen Herausforderungen im Gesundheitsbereich. Im Jahr 2022 waren weltweit mehr als 2,5 Milliarden Erwachsene und über 390 Millionen Kinder und Jugendliche übergewichtig; jeder achte Mensch weltweit lebte mit Adipositas, deren Prävalenz sich bei Erwachsenen seit 1990 mehr als verdoppelt hat.
Die Zusammenarbeit, die durch einen Beitrag von Boehringer Ingelheim in Höhe von 5 Millionen US-Dollar an die WHO Foundation unterstützt wird, zielt darauf ab, die Vorbereitung und Bereitschaft der Gesundheitssysteme zur Überwachung und Versorgung bei Adipositas sowie damit verbundenen Stoffwechselerkrankungen zu stärken und Ansätze zu ermöglichen, die den Gesundheitssektor sowie andere Sektoren zusammenbringen und Menschen mit nichtübertragbaren Krankheiten (NCDs) sinnvoll in politische Diskussionen über eine patientenzentrierte Versorgung einbeziehen.
"Das Ausmaß sowie die Komplexität der Herausforderungen im Zusammenhang mit Adipositas und Stoffwechselerkrankungen erfordern einen integrierten Ansatz, der die Grundlagen der Versorgung stärkt", sagte Anil Soni, Geschäftsführer der WHO Foundation. "Durch diese Zusammenarbeit mit Boehringer Ingelheim werden wir Ländern ermöglichen, wissenschaftliche Erkenntnisse und globale Leitlinien in integrierte Leistungen umzusetzen, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden. Die Zusammenarbeit kann außerdem Erkenntnisse und praktische Modelle hervorbringen, die den Fortschritt weit über die ursprünglich beteiligten Länder hinaus fördern."
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die WHO Foundation die Bemühungen der WHO zur Umsetzung ihres "Acceleration Plan to Stop Obesity (2022-2030)" ("Beschleunigungsplan zur Eindämmung von Adipositas (2022-2030)") unterstützen. Der Plan, der 2022 von den WHO-Mitgliedstaaten verabschiedet wurde, unterstützt die Länder dabei, durch evidenzbasierte Maßnahmen, Eigenverantwortung der Länder und systemische Veränderungen den Schritt von der Verpflichtung zur Umsetzung zu vollziehen.
"Adipositas und damit verbundene Stoffwechselerkrankungen lassen sich nicht isoliert wirksam bekämpfen. Dafür braucht es Gesundheitssysteme, die ihre gemeinsamen Einflussfaktoren erkennen und eine koordinierte, langfristige Versorgung gewährleisten. Wenn wir das richtig angehen, bietet sich damit eine Chance für Regierungen, Gesundheitssysteme und die Gesellschaft", sagte Shashank Deshpande, Mitglied der Unternehmensleitung mit Verantwortung für Human Pharma bei Boehringer Ingelheim. "Durch diese Zusammenarbeit von Boehringer Ingelheim und der WHO Foundation im Bereich der Stoffwechselgesundheit, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, können wir dazu beitragen, globale Ziele in praktische, nachhaltige Veränderungen für die Menschen und die Gesundheitssysteme umzusetzen."
Die Zusammenarbeit baut auf der bestehenden Partnerschaft zwischen Boehringer Ingelheim und der WHO Foundation zur Stärkung der Systeme zur Suizidprävention in Nord- und Südamerika auf. Durch die Verknüpfung der Adipositasversorgung mit der Prävention und Behandlung damit verbundener Erkrankungen zielt die neue Zusammenarbeit darauf ab, einen umfassenderen Ansatz im Umgang mit Adipositas und der damit verbundenen Stoffwechselgesundheit zu fördern. Das langfristige Ziel besteht darin, dazu beizutragen, dass eine integrierte und gerechte Versorgung chronisch Kranker zu einem festen Bestandteil widerstandsfähiger Systeme der medizinischen Grundversorgung wird.
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25.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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