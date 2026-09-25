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CGTN: Warum die Welt das Treffen zwischen Xi und Trump aufmerksam verfolgt: Die Beziehungen zwischen China und den USA lenken, die Zukunft gestalten



25.09.2026 / 13:00 CET/CEST

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CGTN veröffentlichte einen Artikel über den Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in den Vereinigten Staaten. Anhand von Berichten junger Amerikaner, die Erfahrungen mit China gesammelt haben, sowie Xis jüngster Ankündigung, in den nächsten fünf Jahren 100.000 junge Amerikaner nach China einzuladen, beleuchtet der Artikel, wie die Diplomatie auf Staatschefenebene die Richtung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen prägt, und untersucht gleichzeitig die weiterreichende globale Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. BEIJING, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Für Marlon Forrester und Joey Zhang brachte ein Brief an den chinesischen Präsidenten Xi Jinping eine unerwartete Antwort. Die beiden gehörten zu fast 100 Studierenden von 10 US-amerikanischen Universitäten, die kürzlich an Jugendaustauschprogrammen in China teilgenommen hatten. Nach der Reise schrieben sie an Xi, um ihm mitzuteilen, was sie gesehen und erlebt hatten. Eine Antwort traf am Vorabend von Xis Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten ein. In einem Exklusivinterview mit CGTN sagten Forrester, ein Dozent an der Harvard University, und Zhang, ein Student der Columbia University, dass sie sich durch diese Erfahrung als Teil einer neuen Generation fühlten, die den Austausch zwischen den beiden Ländern vorantreibt. Sie beschrieben Xis Engagement für junge Menschen als "Säen von Samen" und "Legen eines Fundaments" für zukünftige Austauschprogramme. Es könnten noch viele weitere solcher Geschichten folgen. Bei einer Begrüßungszeremonie im Weißen Haus am 24. September kündigte Xi an, dass China in den nächsten fünf Jahren 100.000 junge Amerikaner zu Austausch- und Studienaufenthalten nach China einladen werde. Diese Zusage verdeutlicht, wie Entscheidungen auf höchster Ebene in konkrete Erfahrungen für gewöhnliche Menschen umgesetzt werden, und zeigt einmal mehr, warum die Welt mitverfolgt, wie China und die USA die Zukunft ihrer Beziehungen gestalten. Den Kurs der chinesisch-amerikanischen Beziehungen steuern Häufige Begegnungen zwischen Xi und US-Präsident Donald Trump 2026 haben das riesige Schiff der chinesisch-amerikanischen Beziehungen stetig vorangetrieben. Bei einem Telefongespräch im Februar vereinbarten Xi und Trump, "weitere große und gute Dinge zu vollbringen", wobei Xi beide Nationen dazu aufforderte, 2026 zu einem Jahr des Fortschritts in Richtung gegenseitigen Respekts, friedlicher Koexistenz und Win-Win-Kooperation zu machen. Drei Monate später besuchte Trump China. Die beiden Präsidenten verbrachten fast neun Stunden miteinander und erzielten einen wegweisenden politischen Konsens über den Aufbau "einer konstruktiven chinesisch-amerikanischen Beziehung von strategischer Stabilität". Für Xi ist die Festlegung der Richtung nur der Anfang. "Der Aufbau einer konstruktiven chinesisch-amerikanischen Beziehung von strategischer Stabilität ist weder eine Notlösung noch etwas, das über Nacht erreicht werden kann", sagte er zu Trump in Washington und forderte beide Seiten auf, ihren Konsens mit dem "Eifer, einen Nagel einzuschlagen", umzusetzen. Diese Bemühungen spiegeln sich in den florierenden zwischenmenschlichen Beziehungen wider. Von Schülern der Lincoln High School im Bundesstaat Washington bis hin zu Jugendgruppen aus Maryland und Florida hat Xi wiederholt auf Briefe geantwortet und junge Menschen ermutigt, eine neue Generation von Freundschaftsbotschaftern zu werden. Die wirtschaftlichen Beziehungen bieten eine weitere solide Grundlage. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums hatten US-Unternehmen bis Juli 2026 über 84.000 ausländisch finanzierte Unternehmen in China gegründet, wobei die Investitionen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,8 % gestiegen sind. Eine Umfrage des US-China Business Council unter 175 US-Unternehmen ergab, dass 95 % ihre Aktivitäten in China als entscheidend für ihre globale Wettbewerbsfähigkeit betrachteten. Verantwortung, die über zwei Länder hinausgeht Die Bedeutung der chinesisch-amerikanischen Beziehungen geht weit über Peking und Washington hinaus. IIm Weißen Haus sagte Xi: "Die Zusammenarbeit zwischen China und den USA mag nicht jedes Problem auf der Welt lösen. Aber ohne unsere Zusammenarbeit wäre es schwer, viele der Probleme der Welt zu lösen." Er forderte beide Seiten auf, "die Liste der Kooperationsbereiche zu erweitern und die Liste der Streitpunkte zu verkürzen", und verwies dabei auf Bereiche, die von Handel und Investitionen bis hin zu künstlicher Intelligenz, Drogenbekämpfung, Strafverfolgung und Direktflügen reichen. Sun Taiyi, außerordentlicher Professor an der Christopher Newport University, merkte an, dass bilaterale Zusammenarbeit Marktunsicherheiten verringert, technologische Risiken bewältigt und die Krisenkommunikation verbessert. "Selbst eine begrenzte Zusammenarbeit kann wichtige positive Ausstrahlungseffekte für die globale Stabilität haben." Besondere globale Aufmerksamkeit gilt der KI-Governance. "Sowohl China als auch die Vereinigten Staaten sind führende Nationen im Bereich der künstlichen Intelligenz", sagte Xi bei dem Treffen und betonte ihre gemeinsame Verantwortung dafür, dass KI "unter menschlicher Kontrolle bleibt und dem Wohlergehen der Menschen dient". Wang Honggang, Direktor des Instituts für friedliche Entwicklung an der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, fügte hinzu, dass eine gemeinsame KI-Governance ein Paradebeispiel für eine chinesisch-amerikanische Zusammenarbeit zum Wohle der Welt wäre. Die weltweite öffentliche Meinung spiegelt diese Bedeutung wider. Eine CGTN-Umfrage in 39 Ländern ergab, dass 75 % der Befragten - in Entwicklungsländern sogar 78,3 % - stabile Beziehungen zwischen China und den USA als entscheidend für die internationale Gemeinschaft betrachten. Da China in diesem Jahr Gastgeber des APEC-Gipfels der Wirtschaftsführer und die USA Gastgeber des G20-Gipfels sind, wird die Weltöffentlichkeit genau beobachten, wie die beiden Staatschefs miteinander umgehen, den Dialog aufrechterhalten und die Zusammenarbeit ausbauen. Wie Xi in seiner Rede im Weißen Haus sagte: "China und die Vereinigten Staaten tragen als zwei große Länder eine historische Verantwortung für die Förderung der menschlichen Entwicklung und des Fortschritts." https://news.cgtn.com/news/2026-09-25/Why-the-world-is-watching-the-Xi-Trump-meeting-1QIgAZq6BMY/p.html View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-warum-die-welt-das-treffen-zwischen-xi-und-trump-aufmerksam-verfolgt-die-beziehungen-zwischen-china-und-den-usa-lenken-die-zukunft-gestalten-302890216.html



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