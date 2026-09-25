Frankfurt a. M. (ots) -Yoga auf einer Felsformation mitten in der Wüste. Der Wechsel zwischen eisiger Kälte und wohltuender Wärme im Norden Islands. Oder Meditation an einer natürlichen Quelle tief im balinesischen Dschungel: Wellness kann heute weit mehr sein als Massage, Sauna und Pool. Gerade auf hochwertigen Individualreisen wird das Wohlbefinden zunehmend selbst zum Reiseerlebnis und ist im besten Fall so eng mit einem Ort verbunden, dass es sich nirgendwo sonst genauso erleben lässt."Viele unserer Kunden suchen nicht einfach ein Hotel mit einem möglichst großen Spa. Sie möchten etwas erleben, das mit dem Land, seiner Natur oder seinen Traditionen verbunden ist", sagt Verena Weigelt, Inhaberin von FYNE Travel Düsseldorf. "Wellness wird dadurch viel individueller - und sogar zum eigentlichen Anlass für eine Reise."Hier die Top 6 der weltweit außergewöhnlichsten Wellness-Oasen, zusammengestellt von über 50 FYNE-Experten.Utah: Yoga zwischen Felsen und CanyonsKaum eine Landschaft könnte weiter von einem klassischen Wellnesshotel entfernt sein: Das Amangiri liegt in der kargen Weite des Colorado-Plateaus im US-Bundesstaat Utah. Genau diese Landschaft ist Teil des Konzepts. Beim "Yoga on the Rocks" finden Yoga- und Meditationseinheiten auf den umliegenden Felsformationen statt, geführte Mindfulness Walks führen durch die Canyons. Im mehr als 2.300 Quadratmeter großen Spa treffen moderne ganzheitliche Ansätze auf Rituale, die von lokalen Traditionen der Navajo inspiriert sind und unter anderem mit heimischen Kräutern, Wüstensand, Tonerde und heißen Steinen arbeiten.Island: Wenn die Natur zum Spa wirdAuf der abgelegenen Tröllaskagi-Halbinsel im Norden Islands steht dagegen der Kontrast der Elemente im Mittelpunkt. Die Eleven Deplar Farm, eine ehemalige Schafsfarm aus dem 15. Jahrhundert, verbindet die raue Landschaft aus Bergen, Gletscherflüssen und Küste mit modernen Health-Angeboten. Kälte spielt dabei eine besondere Rolle: Cold Plunges und Atemtechniken treffen auf Wärme und Regeneration. Das Besondere daran ist weniger eine einzelne Anwendung als der Ort selbst. Die isländische Landschaft wird hier zum eigentlichen Spa - und der Wechsel zwischen Kälte, Wärme, Bewegung und Ruhe zum Wellness-Erlebnis.Kerala: Ayurveda trifft auf Daten und DiagnostikEinen völlig anderen Ansatz verfolgt das im Februar 2026 eröffnete tulåh Clinical Wellness in den Hügeln Nordkeralas. Auf einem rund 30 Hektar großen Gelände mit Heilpflanzengärten und renaturierten Wäldern verbindet das Retreat traditionelle Heilmethoden mit modernster Diagnostik. Ayurveda, Yoga, Vedanta, tibetische Medizin und Traditionelle Chinesische Medizin werden mit medizinischer Diagnostik und regenerativen Ansätzen kombiniert. Die Programme beginnen bereits vor der Anreise mit Assessments und werden vor Ort auf Basis umfangreicher Untersuchungen individuell zusammengestellt. Damit steht tulåh exemplarisch für eine Entwicklung, bei der Wellness und Longevity zunehmend datenbasierter und persönlicher werden.Mexiko: Wellness als Reise zu sich selbstZwischen tropischem Dschungel und Karibischem Meer liegt Palmaïa - The House of AïA an der mexikanischen Riviera. Das Wellness-Konzept orientiert sich unter anderem an den Weisheiten des Popol Vuh, dem heiligen Buch der Quiché-Maya. Darin führt der Weg der Protagonisten durch verschiedene Häuser der Unterwelt, in denen sie Prüfungen bestehen und spirituelles Wissen erlangen. An dieses Motiv knüpft das Retreat an: Seine verschiedenen "Häuser" stehen jeweils für unterschiedliche Aspekte der persönlichen Entwicklung. Meditation, Klangschalen, Dankbarkeitsrituale und Yoga begleiten die Gäste auf diesem Weg. Dschungelpfade, Yoga-Decks, Cenoten und Spa-Bereiche machen dabei auch die Umgebung zum Teil des Erlebnisses.Bali: Regeneration über dem FlussIm COMO Shambhala Estate bei Ubud führt der Weg schließlich mitten in den balinesischen Dschungel. Das Resort liegt oberhalb eines Flusses und verfügt über eine natürliche Quelle, deren Mineralwasser Teil des besonderen Naturerlebnisses ist. Moderne Wellness-Ansätze werden hier mit fernöstlichen Heiltraditionen und ayurvedischen Ritualen verbunden. Yoga, Tai Chi, Qigong und Meditation gehören ebenso zum Konzept wie individuell zusammengestellte Programme und moderne Anwendungen. Die üppige Vegetation, das Wasser und die Abgeschiedenheit sorgen dabei für etwas, das sich selbst im aufwendigsten City-Spa kaum nachbauen lässt.Kyoto: Frauengesundheit trifft japanische TraditionEinen besonderen Fokus auf Frauengesundheit legt Six Senses Kyoto mit dem neuen Retreat-Konzept "The Way of a Woman". Es soll Frauen in unterschiedlichen Lebensphasen dabei unterstützen, die Signale und Veränderungen ihres Körpers besser zu verstehen. In Kyoto verbindet das Programm moderne Erkenntnisse zur Frauengesundheit mit östlichen Heilmethoden und japanischer Kultur. Ein zentrales Motiv ist Kintsugi, die traditionelle japanische Kunst, zerbrochene Keramik mit Lack und Goldpulver zu reparieren. Die Idee dahinter - Veränderungen nicht als Makel, sondern als Teil der eigenen Geschichte zu begreifen - wird auf Lebensphasen wie Perimenopause und Menopause übertragen.Über FYNE TravelFYNE Travel (Akronym für For Your New Experience) ist die Luxusmarke innerhalb der Lufthansa City Center-Unternehmensgruppe und vereint persönliche Reiseberatung mit eigener Reiseproduktion. An 14 Standorten in Deutschland entwickeln über 50 FYNE Experten maßgeschneiderte Reisen - von exklusiven Kreuzfahrten über Safaris bis zu komplexen Rund- und Weltreisen. Der Anspruch: individuelle Beratung, internationales Netzwerk und Reisen aus der Manufaktur statt aus dem Katalog.Pressekontakt:KC3 GmbH, info@koepers-kc3.de, +49 170/5672100Original-Content von: FYNE Travel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181527/6359155