Da sich die Bedrohungen durch Finanzkriminalität, die regulatorischen Vorgaben und das Transaktionsvolumen dynamisch weiterentwickeln, basieren die meisten Compliance-Programme nach wie vor auf regelmäßigen Überprüfungen

SymphonyAI, ein weltweit führender Anbieter vertikaler KI-Produktplattformen, und AML Intelligence, die führende Quelle für Nachrichten und Einblicke für die Compliance-Community im Bereich der Finanzkriminalität, haben heute den FinCrime Frontier 2026-27 Report veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass die meisten Finanzinstitute beim Management von Risiken im Zusammenhang mit Finanzkriminalität nach wie vor auf periodische Überprüfungszyklen setzen, obwohl sich die Bedrohungen und Vorschriften, die sie im Auge behalten sollen, weiterhin dynamisch weiterentwickeln.

Auf der Grundlage der Einschätzungen von mehr als 200 Führungskräften aus den Bereichen Finanzkriminalität und Compliance, darunter leitende Führungskräfte großer globaler Finanzinstitute, kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass lediglich 4,7 der Finanzinstitute ihre Compliance-Überwachung und -Kontrollen kontinuierlich an sich ändernde Risiken anpassen, während 56,8 eine kontinuierliche Compliance-Überwachung noch gar nicht eingeführt haben, diese erst prüfen oder sich noch in einer frühen Pilotphase befinden. Diese Erkenntnis weist auf eine strukturelle Lücke hin: Die Typologien der Finanzkriminalität, die Zahlungsökosysteme und die regulatorischen Erwartungen entwickeln sich kontinuierlich weiter, während die meisten Compliance-Programme nach wie vor auf festgelegten Überprüfungszyklen basieren.

Die Studie verdeutlicht die praktischen Kosten dieser Lücke. Ohne die Möglichkeit, kontinuierlich neu zu bewerten, was Aufmerksamkeit erfordert, müssen Ermittler große Datenmengen durchforsten, anstatt sich auf echte Risiken zu konzentrieren: Sieben von zehn Befragten (70,8 %) geben an, dass 5 oder weniger der von ihnen untersuchten Warnmeldungen zu einer Eskalation oder zur Einreichung einer SAR/STR führen was bedeutet, dass der Großteil des Ermittlungsaufwands niemals zur Identifizierung eines Risikos führt.

Das regulatorische Umfeld verschärft diese Herausforderung noch weiter. KI und Modell-Governance sowie die Angemessenheit von Technologie und Systemen sind gemeinsam zum am häufigsten genannten regulatorischen Anliegen geworden; jeweils 40,8 der Befragten wählten diese Themen aus und überholten damit die grenzüberschreitende regulatorische Komplexität, die vor einem Jahr noch an erster Stelle stand. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die Aufsichtsbehörden ihren Fokus zunehmend von der Prüfung, ob Unternehmen über entsprechende Richtlinien verfügen, hin zur Bewertung verlagern, ob die dahinterstehende Technologie wie erwartet funktioniert und dies nachweisbar ist.

Die Untersuchung ergab zudem, dass sich die Betriebsmodelle weniger verändert haben, als die Investitionsniveaus vermuten lassen könnten. KI und Automatisierung sind mittlerweile die wichtigste Investitionspriorität im Bereich Compliance dies gaben 61,9 der Befragten an -, doch 76,3 der Institute prüfen Warnmeldungen nach wie vor manuell oder nur teilweise automatisiert kaum eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. Die Folge ist eine sich vergrößernde Kluft zwischen den Investitionen der Institute in KI und dem tatsächlichen Umfang der Veränderungen in ihren täglichen Abläufen.

Es gibt jedoch Anzeichen für eine Veränderung. Die vollständig manuelle Überprüfung von Warnmeldungen ist im Jahresvergleich von 21,3 auf 16,5 zurückgegangen. Darüber hinaus beschreiben mehr als die Hälfte der Befragten die Reaktion ihrer Organisation auf regulatorische Veränderungen in irgendeiner Form als zukunftsorientiert sei es durch die Beschleunigung der Modernisierung, die Neugestaltung ihres Betriebsmodells oder die Ermöglichung eines Wandels hin zu einer proaktiven, datengestützten Compliance -, auch wenn reaktive Arbeitsabläufe nach wie vor die mit Abstand häufigste Reaktion darstellen. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass sich die Branche zwar in Bewegung setzt, jedoch noch nicht in dem Tempo, das ihr Risiko- und Regulierungsumfeld derzeit erfordert.

"Die diesjährigen Daten zeichnen ein klares Bild", sagte Stephen Rae, Mitbegründer und Chairman von AML Intelligence. "Den meisten Finanzinstituten mangelt es nicht an Engagement für die Modernisierung der Compliance, sondern am operativen Tempo. Die Vorgehensweisen von Kriminellen ändern sich von Woche zu Woche, das Transaktionsvolumen steigt stetig an und die regulatorischen Anforderungen werden immer strenger dennoch sind die Compliance-Abteilungen nach wie vor größtenteils so aufgebaut, dass sie Risiken nach einem festen Zeitplan neu bewerten, anstatt bei veränderten Rahmenbedingungen. Diese Lücke muss die Branche als Nächstes schließen mehr noch als jede einzelne technologische Entscheidung."

"Die Untersuchung zeigt, dass sich die Branche in die richtige Richtung bewegt, doch das Tempo des Wandels im Bereich der Compliance bei Finanzkriminalität angesichts neuer Bedrohungen, regulatorischer Anforderungen und zunehmender geschäftlicher Komplexität übersteigt weiterhin die Anpassungsfähigkeit der meisten Compliance-Programme", sagte John Edison, President des Bereichs Finanzdienstleistungen bei SymphonyAI. "Die nächste Phase wird davon geprägt sein, wie effektiv Institutionen KI einsetzen, um Risikoinformationen mit institutionellem Urteilsvermögen zu verknüpfen, und dadurch die Erkennung, Untersuchung und Steuerung so zu gestalten, dass die Kontrollmechanismen dynamisch auf sich ändernde Risiken reagieren, während gleichzeitig eine angemessene menschliche Aufsicht und Rechenschaftspflicht gewahrt bleibt."

Der FinCrime Frontier 2026-27 Report befasst sich mit regulatorischen Veränderungen, den wirtschaftlichen Aspekten der Compliance, der operativen Leistungsfähigkeit, dem Reifegrad von KI und Automatisierung, der Bereitschaft in den Bereichen Daten und Governance sowie der Zukunft der Compliance im Bereich der Finanzkriminalität.

Laden Sie den FinCrime Frontier 2026-27 Report herunter: www.symphonyai.com/resources/fincrime-frontier-2026-27-report

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