Die Rocket Lab-Aktie stand in den letzten Monaten vorwiegend unter Abgabedruck, was Ende Juli zu einem Rückfall bis auf 58,20 US$ führte. Dieses Tief wurde Mitte September nochmals angelaufen, aber nicht unterschritten. In den letzten Tagen hat die Aktie neues Momentum aufgebaut und eine wichtige Chartmarke zurückerobert. Ist das bereits die Trendwende und sollten Anleger nun wieder auf die Rakete aufspringen? Iridium-Deal nimmt wichtige Hürde Für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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