Nach einer atemberaubenden Kursrallye war im Mai für die Quanta Services-Aktie bei 785 US$ erst einmal Schluss. Zuletzt hat sich der Kurs des US-Infrastrukturdienstleisters zwischen 600 und 650 US$ eingependelt. Hat die Quanta Services-Aktie denn kein Potenzial mehr oder holt sie nur einmal kurz Luft? Ein bullisches Analysehaus Wenn es nach Meinung des US-Analysehauses Bernstein Research geht, dann hat die Quanta Services-Aktie durchaus noch Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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