Die Nebius-Aktie hat nach der scharfen Sommer-Korrektur in den letzten Wochen wieder deutlich zulegen können. Am Donnerstag sprang der Kurs des niederländischen Neocloud-Providers sogar um mehr als +7% nach oben. Damit war Nebius bester Performer in einem insgesamt kaum veränderten Nasdaq 100. Das steckt hinter dem Höhenflug und so kann es jetzt weitergehen. Analysten drehen auf Der jüngste Kurssprung wurde maßgeblich durch neue Analystenimpulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de