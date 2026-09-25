Strausberg, 25. September 2026 (ots) -Gemeinsam mit Forschern, Entwicklern und dem Heer als Nutzer werden neue Ideen, Waffen und Komponenten in Bergen getestet.Mit seinen Test- und Versuchskräften sowie der Truppe und anderen Bereichen der Bundeswehr prüft das Amt für Heeresentwicklung unterschiedlichste Systeme, um ganzheitliche Erkenntnisse für eine eventuelle Einführung in die Truppe zu gewinnen. Die sogenannte "Experimentalserie Land" mit einer Integrationstestung findet in diesem Jahr auf dem Truppenübungsplatz Bergen statt. Über 40 Rüstungsgüter werden hier in taktischen Szenaren geprüft.Wesentlich ist bei den Tests: Lassen sich die Systeme an die vorhandene IT-Infrastruktur anbinden? Steigern sie die Fähigkeiten und die Kampfkraft der Truppe?Der Bundesminister der Verteidigung Boris Pistorius wird sich am Donnerstag gemeinsam mit dem Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Dr. Christian Freuding, vor Ort ein Bild von den potenziellen Fähigkeiten von Waffen und Systemen machen.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, sich am 1. Oktober 2026 persönlich ein Bild von den Testungen zu verschaffen und aus erster Hand zu erfahren, wie das Innovationssystem im Heer funktioniert.Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, den 29. September 2026, 12:00 Uhr, mit beiliegendem Formular beim Presse- und Informationszentrum des Heeres.Termin: Donnerstag, 1. Oktober 2026, 14:00 UhrAdresse:Geben Sie folgende Adresse ins Navigationsgerät ein: Am Hanfberg 1, 29649 WietzendorfHinweise zur Anreise:An der Zielkoordinate befindet sich gegenüber der Zufahrt zum Restaurant Miss Pepper die Einfahrt zur Schießbahn 20 (siehe Anfahrtsskizze im Anhang)Folgen Sie der AusschilderungParkplätze stehen für Medienvertretende in ausreichender Anzahl zur VerfügungBahnreisende: Der nächstgelegene Bahnhof ist in Soltau.Ansprechpartner und Akkreditierung:Presse- und Informationszentrum des HeeresTelefon: +49 (0) 3341 / 58 - 1511E-Mail: kdohpizhpresse@bundeswehr.orgAnmeldung:Erforderlich mit beiliegendem Anmeldeformular bis Dienstag, den 29. September 2026, 12:00 UhrAblauf:bis 14:00 Uhr Eintreffen der Medienvertreter, Sicherheitsüberprüfung der mitgeführten Technik, Einweisung in den Ablauf14:45 Uhr Einweisungsbriefing15:45 Uhr Begrüßung Bundesminister der Verteidigung16:00 Uhr Besuch von Stationen17:15 Uhr Pressestatement des Bundesministers der Verteidigung17:30 Ende des PresseprogrammsHinweise für die Medien:- Bitte beachten Sie, dass viele der getesteten Systeme noch nicht in einem Beschaffungsprozess sind und daher lediglich als Demonstratoren für unterschiedliche Fähigkeiten dienen.- Ohne vorherige Akkreditierung ist kein Zugang zur Veranstaltung möglich.- Es werden wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfohlen.Pressekontakt:Kommando HeerPresse- und informationszentrum des HeeresPrötzeler Chaussee 2515344 StrausbergTel. +49 (0) 33 4158 - 1511E-Mail: pizheer@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6359172