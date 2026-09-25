Baden-Baden (ots) -Stadion-Show aus Stuttgart mit dem bekannten Comedian ab dem 3. Oktober in der ARD Mediathek und am 10. Oktober im ErstenWenn Teddy Teclebrhan die Bühne betritt, ist eines garantiert: Stillstehen ist keine Option. Mit seinem Erfolgsprogramm "Halb Mensch, halb Disco" bringt der Ausnahme-Entertainer seine unverwechselbare Mischung aus Stand-up, Musik, Improvisation und pointierter Alltagsbeobachtung auf die große Bühne und das in einer Show, die ebenso überraschend wie mitreißend ist. Zu sehen ab dem 3. Oktober 2026 in der ARD Mediathek sowie am Donnerstag, 10. Oktober 2026, 23:50 Uhr, im Ersten.Ein Stadion voller Lachen, Gänsehaut-Momenten und jeder Menge Disco-Vibes"Halb Mensch, halb Disco" in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de) und im Ersten zeigt die spektakuläre Stadion-Show aus Stuttgart, in der Teddy vor tausenden begeisterten Fans eindrucksvoll unter Beweis stellt, warum er zu den erfolgreichsten Live-Künstlern im deutschsprachigen Raum zählt. Mit seinen beliebten Figuren Ernst Riedler, Percy, Lohan Cohan und Antoine, spontanen Interaktionen mit dem Publikum und seinem feinen Gespür für Situationskomik verwandelt er das Stadion in eine Erinnerung voller Lachen, Gänsehaut-Momente, musikalischer Einlagen und jeder Menge Disco-Vibes.Live-Atmosphäre in der ARD Mediathek und im Ersten"Halb Mensch, halb Disco" ist mehr als eine klassische Comedy-Show: Es ist ein Abend voller Energie, Emotionen und unvergesslicher Momente, der Teddys einzigartige Bühnenpräsenz in all ihren Facetten zeigt. Wer Teddy Teclebrhan live verpasst hat, bekommt jetzt die Gelegenheit, das Comedy-Highlight bequem von zuhause aus zu erleben - mit der mitreißenden Stadion-Atmosphäre aus Stuttgart und einem Entertainer in Bestform.Teddy TeclebrhanTeddy Teclebrhan gehört zu den großen Namen der deutschen Comedy. Geboren wurde er in Asmara in Eritrea, aufgewachsen ist er in Mössingen im Landkreis Tübingen am Fuß der Schwäbischen Alb."Halb Mensch, halb Disco"ab 3. Oktober 2026 in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de) undDonnerstag, 10. Oktober 2026, 23:50 Uhr, im ErstenInformationen, Fotos und ein Video unter: http://swr.li/halb-mensch-halb-disco-mit-teddy-teclebrhanFotos auf https://www.ard-foto.de/SWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6359167