Der Vorstand der DEVK Pensionsfonds-AG stellt sich neu auf: Ab Oktober verstärken Oliver Wagner und Christoph Kürz das Vorstandsteam. Drittes Mitglied ist Joachim Gallus, während Dr. Michael Zons und Lutz Lammert ausscheiden. Ab 01.10.2026 werden Oliver Wagner und Christoph Kürz Teil des Vorstands der DEVK Pensionsfonds-AG, Anbieter von betrieblicher Altersversorgung. Dazu hat sie der Aufsichtsrat des Unternehmens berufen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact