Was zählt für Versicherungskunden bei der Ansprache? Wie möchten sie informiert werden - lieber per Brief, per E-Mail oder auch mal via Kurzmitteilung? Und wie häufig möchten sie angesprochen werden? Diesen Fragen ist Sirius Campus im Rahmen einer Marktuntersuchung nachgegangen. Versicherer haben verschiedene Möglichkeiten, Kunden und Nichtkunden anzusprechen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Neben klassischen Instrumenten des Direktmarketings haben digitale Kanäle und soziale Medien in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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