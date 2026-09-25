Kurz vor der Veröffentlichung der jüngsten Geschäftszahlen von Nike nimmt die Vorsicht am Markt zu. Das Analysehaus Needham hat seine Gewinnerwartungen für den Sportartikelkonzern nach unten korrigiert und damit den Blick auf die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen in der Konsumgüterbranche gelenkt. Im vorbörslichen Handel notiert die Nike-Aktie bei 31,76 Euro. Besondere Aufmerksamkeit richtet sich nun auf den 1. Oktober. Nach Börsenschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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