Die Zahlen für das 3. Quartal 2026 werfen bereits ihre Schatten voraus. Nachdem der niederländische Anlagenbauer für die Chipindustrie im Juli starke Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 veröffentlichte, ist die Erwartungshaltung an das neue Zahlenwerk entsprechend hoch.ASML hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 3. Quartal für den 14. Oktober angekündigt. Charttechnische Lage spitzt sich zu Die ASML-Aktie (WKN: A1J4U4 | ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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