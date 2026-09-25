Gießen (ots) -Für 26 internationale Fachkräfte ist nun der Weg frei für ihre berufliche Tätigkeit am UKGM in Gießen. Sie haben die Kenntnisprüfung bestanden und damit eine staatliche Anerkennung für ihren im Herkunftsland erworbenen Beruf. 23 von ihnen arbeiten in der Pflege, drei weitere als Medizinische Technologen für Radiologie. Sie kommen aus dem Kosovo, der Türkei, dem Iran, Tunesien, Turkmenistan und Indien.Für die staatliche Anerkennung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Ein ausländischer Berufsabschluss in der jeweiligen Berufssparte, ein Beschäftigungsverhältnis in Hessen, die erforderliche Sprachkenntnisse, die gesundheitliche Eignung sowie die Zuverlässigkeit zur Ausübung des Berufes. Ist die Ausbildung oder das Studium im Herkunftsland nicht gleichwertig, besteht für die Beschäftigten die Möglichkeit, einen gleichwertigen Kenntnisstand durch eine praktische und eine mündliche Kenntnisprüfung nachzuweisen. Alternativ ist ein sogenannter Anpassungslehrgang möglich, der zwischen drei und 36 Monaten dauert und mit einer Prüfung endet.Für das Gießener Universitätsklinikum ist die Vielfalt unter den Mitarbeitenden eine große Bereicherung und gerade in der Pflege ist der Einsatz von internationalen Fachkräften angesichts eines bundesweit angespannten Stellenmarkts ein wichtiges Plus.Glückwünsche für die neuen Kolleginnen und Kollegen gab es unter anderen von der Kaufmännischen Geschäftsführerin, Dr. Christiane Hinck-Kneip und Pflegedirektorin, Judith Schäfer.Das Universitätsklinikum Gießen und Marburg (UKGM) (https://www.ukgm.de/home.html) mit seinen 86 Kliniken und Instituten an den beiden Standorten Gießen und Marburg ist das drittgrößte Universitätsklinikum Deutschlands. Seit Februar 2006 trägt die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/) zu 95 Prozent die Verantwortung als Betreiber dieses privatisierten Universitätsklinikums. www.ukgm.dePressekontakt:Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH (UKGM)Christine Bode | Kommunikation | PressesprecherinT. +49 641 985- 40013 | christine.bode@uk-gm.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6359205