Das Gesicht als Zahlungsmittel: Revolut erprobt derzeit eine Bezahlmethode, bei der weder Karte noch Smartphone oder Wearable benötigt werden. Eine Kamera an der Kasse erkennt den Kunden - und stößt anschließend die Zahlung über Revolut Pay an. Revolut erprobt derzeit in Großbritannien mit "Pay with Smile" ein neues Bezahlverfahren, das in ausgewählten Filialen der Kaffeekette Kiss the Hippo getestet wird. Dabei hinterlegt der Kunde einen Gesichtsscan ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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