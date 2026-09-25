Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Freitag, 25. SeptemberBerlin: Quiz Night Show zum Europäischen Tag der SprachenZum Europäischen Tag der Sprachen laden die Europäische Kommission und die Berliner Senatskanzlei zu einer kostenlosen Quiz Night Show (https://www.instagram.com/quiz.night.show/) ein. Bei dem Quiz geht es um die Europäische Union, ihre Mitgliedstaaten und natürlich um Sprachen. Gespielt werden drei Runden mit rund 60 Fragen; pro Team sind maximal acht Personen vorgesehen (ob als eingespieltes Team oder neu gemischt). Die Fragen und Antworten werden mit Bild, Ton und Video präsentiert. Ort: Kulturbrauerei, Alte Kantine, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Uhrzeit: 19.30 - 22.30 Uhr. Eine Tischreservierung via E-Mail wird dringend empfohlen (Teilnehmeranzahl und Datum angeben!). Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/veranstaltungen/quiz-night-show-europaischer-tag-der-sprachen-2026-09-25_de?prefLang=en) und hier (https://quiznightshow.de/quiz/587/). Der Europäische Tag der Sprachen am 26. September wird seit 2001 ein jährlich begangen. Das diesjährige Motto lautet "Sprachen verbinden" und unterstreicht die Bedeutung und die Vorteile des Sprachenlernens sowie die Notwendigkeit, die sprachliche Vielfalt im Interesse von Inklusion, Demokratie und sozialem Zusammenhalt zu bewahren. Einen Überblick über alle Veranstaltungen in der gesamten EU (https://translation.ec.europa.eu/get-involved-european-language-activities-and-initiatives/26-september-european-day-languages/celebrate-european-day-languages-us_en) anlässlich des Tags der Sprachen gibt es hier.Kiel, Karlsruhe, Heidelberg, Geisenheim und EU-weit: Europäische Nacht der ForschendenDie Europäische Nacht der Forschenden, Europas größte Veranstaltung zur Wissenschaftskommunikation, zeigt erneut die Vielfalt und Bedeutung der europäischen Forschung und Innovation. Die Veranstaltung findet in 40 Ländern statt und wird voraussichtlich mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen in Museen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und anderen Veranstaltungsorten begrüßen, um Forschende zu treffen und Wissenschaft hautnah zu erleben. Vier Städte in Deutschland nehmen dieses Jahr an der Europäischen Nacht der Forschenden (https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/european-researchers-night) teil. Bereits zum 10. Mal lädt die Region Kiel gemeinsam mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen und weiteren Partnern zum Science Day (https://www.wissenschafftzukunft-kiel.de/de/science_summer/science_day.php) ein. In Kiel findet auch der jährliche European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) statt. Er bringt junge Forschungstalente im Alter von 14 bis 20 Jahren aus über 40 Ländern nach Kiel. Die Teilnehmenden sind Gewinnerinnen und Gewinner der nationalen MINT-Wettbewerbe ihrer Länder - vergleichbar mit Jugend forscht in Deutschland. Besucherinnen und Besucher können mit den jungen Forschenden ins Gespräch kommen und erleben, woran die nächste Generation der Wissenschaft arbeitet. In Karlsruhe gibt es zur Europäischen Nacht der Forschenden viele Aktivitäten rund um die Physik zu erleben. Die Initiative PICO-New Horizons (https://piconewhorizons.eu/) bringt Forschende aus Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Deutschland und einer Reihe von Balkanländern zusammen, um gemeinsam alle Aspekte der Physik zu feiern. Zur Europäische Nacht der Forschenden wird in Heidelberg ein Festival der Wissenschaft und Neugier (https://www.embl.org/events/festival-der-wissenschaft-und-neugier/) gefeiert. Auf dem Programm stehen Workshops, Experimente, kreative Herausforderungen, Vorträge und Darbietungen im "Theater der Neugier". In Geisenheim steht das Projekt RE NOURISH (https://www.renourish.eu/) im Mittelpunkt, dass sich mit Lebensmittelforschung befasst. Die Europäische Nacht der Forschenden findet jedes Jahr am letzten Freitag im September statt. Seit 2022 führen Projekte, die die Europäische Nacht der Forschende organisieren, das ganze Jahr über auch Aktivitäten im Rahmen von "Forscher an Schulen" durch und stärken so die Verbindung zwischen Forschungseinrichtungen und Schulen. Eine Übersicht über alle Angebote zur Europäischen Nacht der Forschenden gibt es hier (https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/european-researchers-night/general-public-information).Samstag, 26. September 2026München: EU-Kommissar Brunner beim Munich Migration MeetingDer EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, nimmt am 2. Munich Migration Meeting teil, zu dem Bundesinnenminister Alexander Dobrindt 17 europäische Innenminister eingeladen hat. Im Mittelpunkt stehen das europäische Migrations- und Asylpaket, der Schutz der EU-Außengrenzen und die Beschleunigung von Rückführungen. Für Medien sind ab 14:00 Uhr ein Pressestatement mit EU-Kommissar Brunner, Bundesinnenminister Dobrindt und dem irischen Innenminister O'Callaghan, ein Gruppenfoto und Auftaktbilder sowie gegen 17:30 Uhr O-Töne und individuelle Pressearbeit vorgesehen. Ort: Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2 - 6, 80333 München. Zur Berichterstattung ist eine vorherige Akkreditierung bei der Pressestelle des Bundesministeriums des Innern zwingend erforderlich. Eine Akkreditierung kann bis zum 22. September 2026, 15:00 Uhr ausschließlich online unter www.bmi.bund.de/presse (https://www.bmi.bund.de/DE/presse/presse-node.html) beantragt werden.Sonntag, 27. September 2026München: EU-Energy HackathonWie gestalten wir Europas Energie- und Klimazukunft konkret vor Ort? Antworten darauf liefert der EU-Energy-Hackathon 2026 in München: eine eintägige Veranstaltung, die rund 100 Studierende, Forschende, junge Berufstätige, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Start-ups, Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft sowie EU-Repräsentantinnen und -Repräsentanten zusammenbringt, um gemeinsam praxisnahe und innovative Lösungen für den Energiesektor zu entwickeln. Der Hackathon wird vom Young Founders Network e.V. in Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München organisiert und findet als Side Event von "Bits & Pretzels 2026" statt. Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, Bürgerinnen und Bürger aktiv in den ökologischen Wandel einzubinden sowie das Engagement junger Menschen in der Energie- und Klimapolitik der EU zu stärken. Durch die Vernetzung von Jugend, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Gründungsszene entstehen innovative, evidenzbasierte Ansätze für Europas Energiezukunft. Auf dem Programm stehen Keynotes, Breakout-Sessions in drei Tracks, ein Hackathon von 12:00 bis 17:00 Uhr sowie ein Pitch-Wettbewerb von 18:00 bis 20:00 Uhr. Organisiert wird die Veranstaltung vom Young Founders Network e.V. in Partnerschaft mit der Vertretung der Europäischen Kommission in München als Side Event von "Bits & Pretzels 2026". Uhrzeit: 08:30-20:00 Uhr Ort: Smart Village Bogenhausen, Rosenkavalierplatz 13, 81925 München. Infos und Anmeldung hier (https://luma.com/75cqklfc).Montag, 28. SeptemberMünchen: EU-Kommissarin Sachariewa bei Bits & Pretzels und politischen GesprächenEkaterina Sachariewa, EU-Kommissarin für Start-Ups, Forschung und Innovation, besucht Bayern. Am Montag spricht sie ab 9.30 Uhr auf der Bits & Pretzels in München zum Thema "From Startup to Scaleup: Europe's Path to Global Leadership", ausführliche Informationen hier (https://www.bitsandpretzels.com/). Montagnachmittag nimmt die EU-Kommissarin auf Einladung von Bundesministerin Dorothee Bär an dem internationalen Ministertreffen "Friends of Research - FoRum 26" teil. Am Dienstag besucht Ekaterina Sachariewa das Munich Urban Colab. Dort werden auf Initiative des Gründerzentrums UnternehmerTUM und der Landeshauptstadt München branchenübergreifend und interdisziplinär innovative Lösungen entwickelt. Im Anschluss wird sich die Kommissarin mit Ministerpräsident Markus Söder über aktuelle europapolitische Fragen austauschen. Pressekontakt bei der Münchener Regionalvertretung der Europäischen Kommission: Sabine.Berger@ec.europa.eu.Brüssel: EU-Kommissar Várhelyi eröffnet Europäische Vorsorge-Woche und gibt PK zu Empfehlung zu Herz-Kreislauf-UntersuchungenDer EU-Kommissar für Gesundheit und Tierwohl, Olivér Várhelyi, eröffnet die erste Europäische Vorsorge-Woche. Um 13 Uhr gibt er eine Pressekonferenz zur Empfehlung der Europäischen Kommission zu Herz-Kreislauf-Vorsorgeuntersuchungen. EBS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260928).Brüssel: Rat für Auswärtige Angelegenheiten (Verteidigung)Die EU-Verteidigungsministerinnen und -minister beraten bei einem Arbeitsessen über die militärische Unterstützung für die Ukraine. Nach einer informellen Ansprache des ukrainischen Verteidigungsministers Jewhenij Chmara stehen unter anderem die Luftverteidigung und die Bekämpfung der Schattenflotte im Mittelpunkt. Auf der Tagesordnung stehen zudem Diskussionen über hybride Bedrohungen und die Lage im Nahen Osten und die Richtlinie über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Verteidigungsbereich. Im Anschluss an die Ratstagung tritt am Nachmittag der Lenkungsausschuss der Europäischen Verteidigungsagentur (EDA) unter dem Vorsitz der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas zusammen. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz ab 12.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260928). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2026/09/28/).Brüssel: Rat für Landwirtschaft und Fischerei (bis 29. September)Die Ministerinnen und Minister beraten über die Fortschritte beim Vorschlag für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2027 und die wichtigsten noch offenen Fragen. Außerdem tauschen sie sich über die Marktlage und die aktuellen Herausforderungen für den EU-Agrarsektor aus. Bei einem Arbeitsessen geht es um den Aktionsplan für Düngemittel. Im Bereich Fischerei beraten die Ministerinnen und Minister über die EU-Unterstützung für die Gemeinsame Fischereipolitik, die Meeres- und Aquakulturpolitik der EU und den Europäischen Ozeanpakt für den Zeitraum 2028-2034 sowie über Änderungen am Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds. Weitere Themen sind die Bewirtschaftung der mit dem Vereinigten Königreich gemeinsam genutzten Fischbestände für 2027 sowie die bevorstehenden Konsultationen über Fangmöglichkeiten mit dem Vereinigten Königreich und Norwegen und mit den Küstenstaaten im Nordostatlantik. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz ab 17.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260929). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2026/09/28-29/).Dublin/Irland: Informelles Treffen der EU-Energieministerinnen und -minister (bis 29. September)Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission und eingeladenen Partnern beraten die für Energie zuständigen EU-Ministerinnen und -Minister über strategische Prioritäten der Energiewende und die weitere Zusammenarbeit in der Energiepolitik. Das Treffen dient auch der Vorbereitung der formellen Tagungen des Rates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (Energie) im Oktober und Dezember. EBS überträgt die abschließende Pressekonferenz am Dienstag ab 17.30 Uhr live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260929). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2026/09/28-29/) und auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-energy-ministers-tte-energy/)Mittwoch, 30. September 2026Westbalkan: Kommissionspräsidentin von der Leyen besucht die Region (bis 2. Oktober)Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen reist zum sechsten Jahr in Folge in die Westbalkanregion. Sie besucht Tirana (Albanien), Pristina (Kosovo), Podgorica (Montenegro) und Skopje (Nordmazedonien) und trifft dort Staats- und Regierungschefs. Im Mittelpunkt stehen die nächsten Schritte der Partner auf ihrem Weg in die EU und die Fortschritte bei der schrittweisen Integration, die durch den EU-Wachstumsplan für den Westbalkan unterstützt wird. Zudem besucht von der Leyen EU-finanzierte Projekte. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen in Bosnien und Herzegowina und Serbien beabsichtigt sie, diese Länder zu einem späteren Zeitpunkt zu besuchen. Weitere Informationen zu den Terminen der Kommissionspräsidentin folgen hier (https://commission.europa.eu/about/organisation/college-commissioners/calendar-items-president-and-commissioners_de).Brüssel: Wöchentliche Sitzung der KommissionsmitgliederDie Kommissionsmitglieder beraten laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SEC(2026)2578&lang=en) über die Überprüfung der EU-Politik im Vorfeld künftiger Erweiterungen. Dabei geht es um die Frage, wie die Politik und die Arbeitsweise der EU mit Blick auf künftige Erweiterungen weiterentwickelt werden können. Zudem stehen ein europäisches System für kritische Kommunikationssysteme sowie eine Vision 2040 zum Thema Fischerei und Aquakultur auf der Tagesordnung. Die anschließende Pressekonferenz wird live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20260930) auf EBS übertragen (Details hierzu folgen).Dublin: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsministerinnen und -minister (bis 1. Oktober)Die für Gesundheit zuständigen Ministerinnen und Minister der EU kommen im Rahmen der irischen Ratspräsidentschaft zu einem informellen Treffen zusammen. Den Vorsitz führt die irische Gesundheitsministerin Jennifer Carroll MacNeill; die EU-Kommission vertritt der für Gesundheit und Tierwohl zuständige EU-Kommissar Olivér Várhelyi. Zudem nehmen Vertreterinnen und Vertreter der EFTA-Staaten, der WHO-Regionaldirektor für Europa, Hans Henri P. Kluge, sowie die Exekutivdirektorin der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), Emer Cooke an dem Treffen teil Im Mittelpunkt stehen die Themen Bevölkerungsgesundheit, Innovation, Biowissenschaften und die Wettbewerbsfähigkeit des Gesundheitssektors. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261001) (Details hierzu in Kürze). Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2026/09/30-01/) sowie auf der Website der irischen Ratspräsidentschaft (https://irish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-health-ministers/).Donnerstag, 1. OktoberLuxemburg: Rat Justiz und Inneres (Inneres)Die EU-Innenministerinnen und -minister beraten laut vorläufiger Tagesordnung (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/CM-4127-2026-INIT/en/pdf) über die Lage im Schengen-Raum und die Umsetzung der Prioritäten des Schengen-Rates 2026-2027. Dabei geht es insbesondere um einen besseren Informationsaustausch, technische Entwicklungen zur Erhöhung der Sicherheit sowie die Interoperabilität der IT-Großsysteme der EU im Bereich Justiz und Inneres. Die Kommission und die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) informieren die Ministerinnen und Minister über den Stand der Umsetzung dieser Interoperabilität. Weitere Themen sind Migration und Rückführungen, die Zusammenarbeit mit vorrangigen Drittländern bei der Rückübernahme sowie der aktuelle Stand der Umsetzung des Migrations- und Asylpakets. Außerdem beraten die Ministerinnen und Minister über Lageerfassungs- und Frühwarnfähigkeiten im Bereich Migration und die Umsetzung des strategischen Rahmens der EU zu Drogen. Deutschland berichtet über den Ostsee-Sicherheitsgipfel vom 28. August in Flensburg. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261001) ab 18 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2026/10/01/).Freitag, 2. Oktober 2026Bonn: EU beim b°future Festival für konstruktiven Journalismus (bis 3. Oktober)Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland sind auch in diesem Jahr Partner des b°future Festivals für konstruktiven Journalismus und konstruktiven Dialog. Zu den Programmschwerpunkten gehören zwei Panels: Am Freitag diskutieren die Europaabgeordneten Alexandra Geese (Grüne/EFA) und Axel Voss (EVP) mit Markus Beckedahl über die Frage "Wer macht die Regeln im Netz? Wie die EU die digitale Welt gestaltet". Am Samstag geht es bei "Demokratie braucht Öffentlichkeit - kann Europa sie sichern?" mit Nela Riehl (Grüne/EFA), Richard Kühnel von der Europäischen Kommission, DW-Intendantin Barbara Massing und Edit Inotai (CEID) um europäische Öffentlichkeit. Die EU-Abgeordneten kommen zudem vor- bzw. nach den Veranstaltungen für einen Austausch mit Teilnehmenden des Festivals sowie Bürgerinnen und Bürgern in das EU-Zelt auf dem Münsterplatz. Dort finden auch weitere Verstaltungen statt: Stefan Lock, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn, diskutiert am Freitag von 1030 - 11.30 Uhr bei "Blickwechsel: Frankreich, Deutschland - et l'Europe alors?" mit Claire Demesmay, Leiterin des Institut Français in Bonn. Außerdem spricht er von 13.30 - 14.30 Uhr bei "The Global Crisis of Media - and the EU's Commitment to Press Freedom" mit Frederik Caselitz, Advisor Team Europe Democracy. Sandra Fiene, stellvertretende Leiterin und Pressesprecherin der Regionalvertretung, ist u.a. am Samstag von 12 - 13 Uhr bei "Mehr Unabhängigkeit für Journalismus: Social Media Made in EU", sowie am Sonntag von 10 - 11 Uhr beim Faktencheck "Richtig oder Falsch? Faktencheck und gängige Mythen über die EU" und von 12.30 - 13 Uhr bei "Europe Beyond Brussels: How Local Journalism Can Make Europe Matter". Von 14.30 - 15.30 Uhr diskutieren Stefan Lock und Sandra Fiene gemeinsam mit Richard Kühnel bei "Eine Nachricht - 27 Stories? Presse- und Kommunikationsarbeit der Europäischen Kommission in den Mitgliedstaaten". Zum Abschluss findet von 16 bis 17 Uhr das Social Event "European Local Media Startups: Meet, Share, Build" mit Julia Hildebrand, Nina Rijnierse und Lucas Batt statt. Kommission in den Mitgliedstaaten" dabei. EU-Zelt: Münsterplatz, 53111 Bonn. Weitere Informationen und ausführliches Programm hier (https://www.b-future.org/). Pressekontakt: sandra.fiene@ec.europa.eu.Luxemburg: Rat für Justiz und Inneres (Justiz)Die Justizministerinnen und -minister beraten in öffentlicher Sitzung über die Überarbeitung des Mandats von Eurojust, der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen mit Sitz in Den Haag. Zudem werden sie fünf Jahre nach Aufnahme der Tätigkeit über den Stand der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) informiert. Weitere Themen sind der Schutz der Zivilgesellschaft sowie von Journalistinnen und Journalisten, die Bekämpfung von Rassismus und damit zusammenhängenden Formen von Hass und Diskriminierung sowie Maßnahmen gegen Straflosigkeit bei in der Ukraine begangenen Verbrechen. Zu Rassismus und Diskriminierung sollen Schlussfolgerungen gebilligt werden; an der Aussprache nimmt auch die Exekutivdirektorin der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte teil. Unter "Sonstiges" informiert die Kommission über ihren Jahresfortschrittsbericht zu Vereinfachung, Umsetzung und Durchsetzung. EBS überträgt die anschließende Pressekonferenz live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/grid?ebs=yes&ebsplus=yes&date=20261002) ab 16 Uhr. Weitere Informationen auf den Seiten des Rates (https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2026/10/01/).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlineMail: COMM-REP-DE-PRESS@ec.europa.euOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/6359213