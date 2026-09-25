Berlin (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen zwei Wochen hielten wieder einige finanzmarktrelevante Themen für Herdacks heutige Ausarbeitung bereit, so Jens Herdack, CIIA bei der Weberbank, in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".So sei das Pendel der Erwartungen im Bereich der künstlichen Intelligenz von ungebremster Euphorie in Richtung größerer Sicherheitsbedenken umgeschwungen und habe für deutliche Schwankungen an den Aktienmärkten gesorgt. Gleichzeitig würden die Staatsanleihen diesseits und jenseits des Atlantiks neue Höhen erklimmen. Nicht zu unterschätzen sei auch die Relevanz des Treffens von US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Viele Themen also für die heutige Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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