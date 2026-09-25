Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie bereits in unserem Monatsausblick in der zurückliegenden Woche avisiert, passen wir angesichts des veränderten Umfelds unsere Zinsprognosen erneut an, so die Helaba.Dies geschehe vor dem Hintergrund der Erwartung höherer Ölpreise und steigender Inflationsrisiken. Die EZB dürfte angesichts der verbesserten Konjunkturdaten ein weiteres Mal straffen, vermutlich im Dezember. Anders als es die Terminmärkte signalisierten, sollte sie danach jedoch eine längere Pause einlegen, um die Wirkung ihrer Maßnahmen abzuwarten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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