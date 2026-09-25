Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im angelsächsischen Raum ist die Formulierung "caught on the back foot" geläufig, die im Deutschen kein eindeutiges Äquivalent hat, so die Analysten der Helaba.Sie sei nahe dran an "auf dem falschen Fuß erwischt", betone aber weniger das Überraschungsmoment als vielmehr, dass sich jemand in einer defensiven oder nachteiligen Lage befinde, wo man nur reagiere statt agiere. Dies beschreibe die aktuelle Situation der US-Notenbank ziemlich passend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de