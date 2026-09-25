Eine neue Branchenstudie hat ergeben, dass lediglich 4,7 der Finanzinstitute ihre Compliance-Überwachung und -Kontrollen kontinuierlich an veränderte Risiken anpassen eine Lücke, deren Schließung die Aufsichtsbehörden nun von den Instituten einfordern

SymphonyAI hat heute Symphony Risk Intelligence (SRI) vorgestellt, eine unternehmensgerechte, agentenbasierte Plattform, die darauf ausgelegt ist, Always-on Compliance zu ermöglichen. Dies stellt einen entscheidenden Wandel vom periodischen hin zum kontinuierlichen Risiko- und Compliance-Management dar, bei dem Unternehmen Risiken fortlaufend neu bewerten und Kontrollmaßnahmen anpassen, sobald sich Vorschriften, Bedrohungen und Geschäftsaktivitäten ändern, anstatt auf die nächste planmäßige Überprüfung zu warten.

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Die derzeitigen Ansätze haben ihre strukturellen Grenzen erreicht. Der kürzlich von SymphonyAI und AML Intelligence veröffentlichte FinCrime Frontier 2026-27 Report kommt zu dem Ergebnis, dass lediglich 4,7 der Finanzinstitute ihre Compliance-Überwachung und -Kontrollen kontinuierlich an veränderte Risiken anpassen, während 76,3 Warnmeldungen nach wie vor manuell oder nur teilweise automatisiert prüfen eine Zahl, die sich im Jahresvergleich kaum verändert hat. Doch Stillstand ist keine Option: Das regulatorische Umfeld befindet sich in jedem Markt an einem entscheidenden Wendepunkt von den AML/CFT-Reformen der FinCEN in den USA über das EU-AML-Paket und das AMLA bis hin zur verschärften Aufsicht durch AUSTRAC und die MAS in Singapur. Die Komplexität der Geschäftsabläufe erreicht ihren eigenen Wendepunkt: Kriminelle Muster verändern sich schneller, als sich die Überprüfungszyklen anpassen können; Geschäftsmodelle, Zahlungswege und neue Finanzinstrumente entwickeln sich rascher als statische Regelwerke; und der Wettbewerb um Geschwindigkeit und Auswahl zwingt die Institute dazu, mit weniger Reibungsverlusten mehr anzubieten, wodurch sich die Risikofläche weiter vergrößert.

"Im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität sind statische, punktuelle Ansätze zum Risikomanagement an ihre Grenzen gestoßen", erklärte John Edison, President von SymphonyAI Financial Services. "Mit "Always-on Compliance", das über unsere Plattform 'Symphony Risk Intelligence' bereitgestellt wird, unterstützen wir Finanzinstitute dabei, Maßnahmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, institutionelles Urteilsvermögen und eine geregelte, agentenbasierte Koordination kontinuierlich umzusetzen als Reaktion auf sich wandelnde Bedrohungen, regulatorische Änderungen und neue Richtlinien. SymphonyAI arbeitet seit 25 Jahren mit einigen der komplexesten Finanzinstitute der Welt zusammen, und SRI vereint diese Erfahrung mit einer neuen Generation von Intelligenz und geregelter KI, um unseren Kunden und Partnern dabei zu helfen, diesen Wandel zu verwirklichen."

Das Herzstück von SRI bildet ein System of Intelligence, das kontinuierlich ermittelt, welche Änderungen sich bei Vorschriften, Bedrohungen, Richtlinien und Kundenrisiken ergeben haben, wo diese von Bedeutung sind und welche Maßnahmen erforderlich sind. Diese Entschlossenheit bestimmt die Arbeit: Die Mitarbeiter übernehmen die Erkennung, Einstufung, Untersuchung und Meldung auf der Grundlage der gerade eingetretenen Veränderungen und nicht anhand eines festen Zeitplans oder statischer Regeln so hält die Compliance mit den Risiken Schritt, anstatt ihnen erst im Nachhinein hinterherzulaufen. Die Governance erfolgt parallel zu dieser kontinuierlichen Steuerung und nicht im Nachhinein: klar definierte Grenzen für die Handlungsmöglichkeiten jedes Agenten, eine menschliche Aufsicht, die von halb- bis vollautonom konfigurierbar ist, sowie ein lückenloser Prüfpfad für jede Entscheidung der zu denselben Bedingungen auch auf Agenten ausgedehnt wird, die eine Institution selbst entwickelt.

Anstatt die Stammdatensysteme zu ersetzen, auf die sich Institutionen zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität stützen, ergänzt und bereichert SRI diese hält ihre Daten auf dem neuesten Stand und deckt Risiken auf, die statische Regeln übersehen würden. Institutionen können SRI dort einsetzen, wo der Bedarf am größten ist sei es bei einem einzelnen, gezielt anzugehenen Problem oder bei einer umfassenden Transformation eines gesamten Bereichs wie beispielsweise der durchgängigen Transaktionsüberwachung. So lassen sich Lücken in der Abdeckung innerhalb von Wochen statt Monaten schließen, manueller Aufwand ohne Personalaufstockung absorbieren, die Flut an Fehlalarmen reduzieren und gleichzeitig echte Risiken aufdecken, standardmäßig auditbereit sein, anstatt sich in letzter Minute auf ein Audit vorbereiten zu müssen, und die Kosten für den täglichen Compliance-Betrieb senken. In Zusammenarbeit mit einigen der weltweit führenden Finanzinstitute haben diese Funktionen zu bis zu 80 weniger Fehlalarmen, einer um 70 schnelleren Falllösung und einer versechsfachten Produktivität der Ermittler geführt.

"Die neue Plattform bzw. das neue Framework von SymphonyAI gestaltet die Arbeitsabläufe, das Datenmanagement und die Analysen im Bereich der Finanzkriminalität und der Risikoanalyse aus einer KI-orientierten Perspektive neu", erklärte Sid Dash, Chief Researcher bei Chartis. "Durch die Nutzung seiner Erfahrung bei der Entwicklung seines Lösungsportfolios und seiner umfangreichen Investitionen in zentrale KI-Technologien verändert SymphonyAI die Art und Weise, wie Finanzinstitute und Dienstleister Lösungen entwickeln (sei es auf Unternehmens-, Abteilungs- oder spezifischer Ebene), um ihre Herausforderungen in den Bereichen Finanzkriminalität, Compliance und Entscheidungsfindung zu bewältigen."

Diese Ankündigung folgt auf eine bedeutende Branchenauszeichnung für SymphonyAI. Das Unternehmen wurde zum zweiten Mal in Folge im oberen Drittel der "RiskTech100 2027" von Chartis Research gelistet und erhielt einen Kategoriepreis in der Kategorie "Agentic Platforms Compliance".

SymphonyAI wurde zudem als Leader im The Forrester Wave: Financial Crime Management Solutions, Q3 2026 ausgezeichnet und erzielte dabei die höchste Gesamtpunktzahl in den Bereichen "Strategie" und "Angebot" unter allen 15 bewerteten Anbietern Forrester bewertet das Management von Finanzkriminalität als einheitliche Disziplin, wobei Betrugsbekämpfung, Geldwäschebekämpfung (AML) und Kundenidentifizierung (KYC) in einer einzigen Marktbewertung zusammengeführt werden.

Um mehr über "Always-on Compliance" und "Symphony Risk Intelligence" zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.symphonyai.com/financial-services/platform

Über SymphonyAI

SymphonyAI Financial Services bietet KI-Software zur Bewältigung der komplexesten Herausforderungen in den Bereichen Aufdeckung von Finanzkriminalität, Risikomanagement und Compliance. Mit einer globalen Präsenz und mehr als 25 Jahren Branchenerfahrung verbindet das Unternehmen fundiertes Fachwissen mit den neuesten KI-Innovationen. Seine wegweisenden, agentengesteuerten Lösungen ermöglichen das "Always-on Compliance"-Betriebsmodell und unterstützen Finanzinstitute dabei, ihre Risikoabdeckung zu stärken, Kosten zu senken und sich an veränderte Bedrohungen und Vorschriften anzupassen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Finanzsystem sicherer zu machen und gleichzeitig Instituten ein vertrauensvolles Wachstum zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr unter symphonyai.com/financial-services.

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