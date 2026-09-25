Am Kryptomarkt ist seit August eine signifikante Erholung festzustellen. Diese zieht auch Kryptos aus der zweiten Reihe mit nach oben und nicht nur Bitcoin und Ethereum profitieren. Ebenfalls positiv sieht es aus bei Solana, während der Coin jedoch auf zwölf Monate noch ein Minus von nahezu 40 Prozent aufweist. Wie ist das aktuelle Umfeld bei Solana und wie sieht das Setup aus? Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Zunächst einmal fällt auf: Die Erholung bei Solana steht inzwischen auf mehreren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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