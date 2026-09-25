Der Deutsche Bankangestellten-Verband fordert für Mitarbeiter:innen im Bankgewerbe bis zu drei Entlastungstage wegen des zunehmenden KI-Einsatzes. Wie das aussehen würde und wie hoch die Chancen darauf sind. Künstliche Intelligenz soll Arbeitsabläufe beschleunigen und die Produktivität erhöhen. Wie einige Untersuchungen und Studien zeigen, sorgen KI-Tools aber bei den Mitarbeiter:innen für eine gesteigerte Belastung. Um diese zumindest im Bankwesen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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