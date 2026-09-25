Korrodierende Schrauben an Golf, Tiguan und Audi Q3 könnten zum Abriss führen - doch an der Börse passiert wenig. Volkswagen-Vorzüge treten auf der Stelle, nachdem sie seit der gesenkten Jahresprognose deutlich verloren hatten. Anleger zweifeln, ob der Imageschaden schon im Kurs steckt, und sehen größere Baustellen bei der Elektromobilität.Ein drohender Lenkungsausfall bei knapp einer Million Autos lässt die VW-Aktie kalt. Die Vorzugsaktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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