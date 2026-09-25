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Wir führen momentan 33 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei über 53%. In dieser Woche haben wir zwei Rücksetzer analysiert, eine Einstufung geändert, eine Position wurde uns ausgestoppt, bei einer anderen haben wir aufgestockt. Wir haben einen ein Marktkommentar veröffentlicht und die aktuelle Lage beim Gold besprochen. Heute reichen wir einen noch Details zu den Änderungen nach, erhöhen ein Ziel und ein Nachkauflimit. Betroffen sind unter anderem Munters, Netflix, 2G-Energy, Bayer, Munters, Porr, DWS, TKH Group und Bilfinger. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.DAX und DOW dümpeln, der NASDAQ100 klettert dynamisch. Der Unterschied wird im Chartvergleich der ablaufenden Woche besonders deutlich. Im S&P500 manifestiert sich das nur, wenn man die normale (marktgewichtete) Variante des Index und die gleichgewichtete Variante des Index miteinander vergleicht. Die marktgewichtete Version ähnelt eher dem NASDAQ100, die gleichgewichtete eher DAX und DOW JONES. Das liegt an dem hohen Gewicht von Technologiewerten in der normalen Index Version. Dieser Sektor steigt dynamisch, die Mehrzahl der Aktien aber tendiert eher seitwärts oder leichter. Der Unterschied ist ganz ähnlich wie in dem Vergleich oben. Wir können es hier anhand des S&P500 nicht zeigen, weil er als Chart nicht zur Verfügung steht. Es würde aber ganz ähnlich aussehen, wie der Vergleich oben.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!