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Nachdem unsere Automobil-Calls mit einem kleinen Plus ausgestoppt wurden, hängen wir uns erneut an die Turnaround-Spekulation. Ganz nach dem Motto: "Buy on bad news". Nach der drastischen Prognosesenkung von VOLKSWAGEN geriet praktisch die gesamte Branche unter Druck. Die VW-Vorzugsaktie verlor rund 5,6 %, BMW gab ebenfalls mehr als 4 % nach.Dabei sollte man zwei Dinge sauber voneinander trennen. Eine nachhaltige Trendwende der deutschen Automobilindustrie ist derzeit nicht erkennbar. China bleibt schwierig, chinesische Hersteller gewinnen Marktanteile, die Elektromobilität drückt teilweise auf die Margen und gleichzeitig müssen die traditionellen Hersteller Milliarden in neue Modelle, Software und Produktionsstrukturen investieren. Wer hier auf eine schnelle Rückkehr zu den goldenen Zeiten deutscher Autobauer setzt, macht es sich zu einfach.Kurzfristig sieht die Sache anders aus: Nicht die schlechte Nachricht selbst entscheidet über die weitere Kursentwicklung, sondern die Frage, ob die tatsächliche Lage noch schlechter werden kann als vom Markt bereits erwartet. Bei stark gefallenen Aktien genügt manchmal schon die Abwesenheit neuer Hiobsbotschaften, um eine kräftige technische Gegenbewegung auszulösen.Neben unseren Engagements in der Autoindustrie haben sich auch die Techwerte zurückgemeldet. Damit haben wir diese Woche für Sie insgesamt vier empfehlungen.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().