EQS Stimmrechtsmitteilung: HELIOS SOLAR AG

HELIOS SOLAR AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



25.09.2026 / 14:29 CET/CEST

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Berichtigung der Veröffentlichung der Mitteilung nach § 43 WpHG: Lim Ming How im eigenen Namen und im Namen der CCC Capital Management Pte Ltd, Singapur



Die Gesellschaft hatte am 12. September 2026 eine Mitteilung nach § 43 WpHG von Herrn Lim Ming How vom 10. September 2026 veröffentlicht. Dabei wurde aufgrund eines technischen Versehens in der Veröffentlichung nicht angegeben, dass die Erklärung auch für die CCC Capital Management Pte Ltd, Singapur, abgegeben wurde. Vor diesem Hintergrund wird die Meldung erneut im Wortlaut wiedergegeben:



"Im Hinblick darauf, dass der Stimmrechtsanteil der CCC Capital Management Pte Ltd, Singapur ("CCC"), an der HELIOS SOLAR AG die Schwelle von 10 Prozent überschritten hat und mir, Lim Ming How, die Stimmrechte der CCC zugerechnet werden, teile ich Ihnen im eigenen Namen und für die CCC gemäß § 43 WpHG Folgendes mit:



Mit dem Erwerb der Stimmrechte verfolgte Ziele:

1. Die Investition dient der Erzielung von Handelsgewinnen sowie der Umsetzung der eigenen Investmentstrategie von CCC.

2. Es besteht derzeit keine Absicht, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen, wobei ein weiterer Erwerb aber vorbehalten bleibt, sofern sich sinnvolle, den Zielen von CCC entsprechende Gelegenheiten ergeben.

3. Es wird eine Einflussnahme auf die Zusammensetzung der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane der HELIOS SOLAR AG angestrebt.

4. Es wird derzeit keine wesentliche Änderung der Kapitalstruktur der HELIOS SOLAR AG angestrebt, insbesondere nicht im Hinblick auf das Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und die Dividendenpolitik.



Herkunft der für den Erwerb verwendeten Mittel:



Zur Finanzierung des Erwerbs der Stimmrechte wurden Eigenmittel der CCC verwendet. Die Stimmrechte werden Herrn Lim Ming How zugerechnet, so dass dieser keine Mittel für den Erwerb der Stimmrechte aufbrachte."



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