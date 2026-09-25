WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Aufträge für langlebige Güter im August stagniert. Bei den Bestellungen gab es im Vergleich zum Vormonat keine Veränderung, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Aufträge um revidiert 0,9 Prozent gestiegen. Damit wurde der bisherige wert um 0,2 Prozentpunkte gesenkt.

Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im August um 0,3 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,6 Prozent erwartet.

Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs stiegen um 1,6 Prozent. Hier hatten Experten ebenfalls mit einem Zuwachs um 0,6 Prozent gerechnet./jkr/jha/