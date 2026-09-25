Mainz (ots) -
ZDF-Programmänderung
Woche 40/26
Montag, 28.09.
Bitte Zeitänderung beachten:
10.45 ZDF spezial: 75 Jahre Bundesverfassungsgericht
Festakt live aus Karlsruhe
13.00 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.40)
mit Tagesschau
Mittwoch, 30.09.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Russlands hybrider Krieg: Europa im Fadenkreuz(HD/UT)
Film von Rainer Fromm
Kamera: Rainer Hefele, Torbjörn Karvang, Marcus Lawrence,
David Strup, Marvin Zimmermann
Deutschland 2026
Im Streaming: 30. September 2026, 18.00 Uhr bis 14. Oktober 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6359288
ZDF-Programmänderung
Woche 40/26
Montag, 28.09.
Bitte Zeitänderung beachten:
10.45 ZDF spezial: 75 Jahre Bundesverfassungsgericht
Festakt live aus Karlsruhe
13.00 ARD-Mittagsmagazin (VPS 12.40)
mit Tagesschau
Mittwoch, 30.09.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
22.45 Russlands hybrider Krieg: Europa im Fadenkreuz(HD/UT)
Film von Rainer Fromm
Kamera: Rainer Hefele, Torbjörn Karvang, Marcus Lawrence,
David Strup, Marvin Zimmermann
Deutschland 2026
Im Streaming: 30. September 2026, 18.00 Uhr bis 14. Oktober 2026
(Bitte auch für die Wiederholung um 3.45 Uhr beachten.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6359288
© 2026 news aktuell