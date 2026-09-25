Innsbruck (ots) -SportOkay.com hat das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einem neuen Rekordumsatz abgeschlossen. Der Tiroler Online-Sporthändler erwirtschaftete 41 Millionen Euro und steigerte seine Erlöse damit gegenüber dem Vorjahr um 15 Prozent. Besonders stark entwickelte sich das internationale Geschäft.In Österreich und Deutschland wuchs der Umsatz zusammen um 13 Prozent. Deutlich höhere Zuwächse erzielte SportOkay.com in mehreren europäischen Wachstumsmärkten: In den Niederlanden legten die Erlöse um 110 Prozent zu, in Spanien um 62 Prozent, in Slowenien um 57 Prozent und in der Slowakei um 41 Prozent. Damit stärkte SportOkay.com seine Umsatzbasis."Unsere Internationalisierungsstrategie hat wesentlich zum laufenden Erfolg beigetragen. Wir erreichen immer mehr sportbegeisterte Kundinnen und Kunden in Europa und verbinden ein breites Sortiment mit leistungsfähiger Logistik, hoher Servicequalität und einer konsequenten digitalen Ausrichtung", sagt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com.Die Entwicklung des Onlinehandels unterstützt diesen Kurs. Laut Handelsverband und KMU Forschung Austria steigen die österreichischen E-Commerce-Ausgaben 2026 auf den Rekordwert von 12,3 Milliarden Euro, drei Prozent mehr als 2025. In Deutschland wuchs der Onlinehandel mit Waren 2025 laut bevh um 3,2 Prozent auf 83,1 Milliarden Euro. SportOkay.com entwickelte sich damit deutlich dynamischer als die wichtigen Vergleichsmärkte.Die positive Entwicklung unterstreicht, dass spezialisierte Onlinehändler mit klarer Positionierung, technischer Infrastruktur und grenzüberschreitendem Service auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld nachhaltig wachsen und neue Marktanteile gewinnen können.Für die kommenden Jahre setzt das Unternehmen weiterhin auf internationales Wachstum, den Ausbau bestehender Märkte sowie eine effiziente, automatisierte Logistik am Standort Innsbruck. Ziel bleibt es, Kundinnen und Kunden in ganz Europa schnell, zuverlässig und kompetent mit hochwertiger Sportausrüstung zu versorgen.Über SportOkay.comSportOkay.com mit Sitz in Innsbruck ist seit 2013 erfolgreich im Onlinehandel für Sportartikel tätig. Als weltweit erster Onlineshop setzt das Unternehmen auf innovative 3D-Produktdarstellungen und bietet Bekleidung, Schuhe sowie Sportausrüstung von mehr als 400 führenden Marken. Im firmeneigenen Logistikzentrum sorgen 72 Roboter für effiziente Abläufe. Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in der Bewertung auf Trusted Shops mit 4,8 von 5 Punkten und dem Prädikat "Sehr gut".Pressekontakt:PressekontaktKonrad Plankensteinert +43 512 890588 0media@sportokay.comSportOkay.comSport Okay GmbHWerner-von-Siemens-Strasse 56020 InnsbruckÖsterreich/AustriaOriginal-Content von: Sport Okay GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110966/6359287