FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORD.INV.BK 26/29 FLR MTN XS3518483XXX
AB/FROM ONWARDS 25.09.2026 14:39 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NORD.INV.BK 26/29 FLR MTN XS3518483XXX
AB/FROM ONWARDS 25.09.2026 14:39 CET
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