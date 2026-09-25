Die Deutz-Aktie konnte den Kursausbruch von Anfang September auf rund 13,50 € nicht fortsetzen und korrigierte anschließend deutlich. Am Freitag notiert sie aktuell bei 11,50 €. Damit hat die Aktie einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgegeben. Hier stellt sich die Frage: Warum ging der Kurs zurück und bietet die Korrektur jetzt wieder eine Einstiegschance? Schwache Börsenstimmung belastet Insgesamt befinden sich die Börsen in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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